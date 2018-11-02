СЕГОДНЯ 13:30 2018-11-02T13:37:36+03:00

На общественном транспорте можно будет добраться до драмтеатра

Изменить размер текста: A A

На «Ночь искусств-2018» в Брянске пустят дополнительные автобусы и троллейбусы. На общественном транспорте можно будет добраться до драмтеатра и уехать ночью обратно. Акция пройдет вечером в субботу, 3 ноября. Начало в 22.30.

Как добраться до театра на автобусах:

- 20.45 - Брянский камвольный комбинат - Курган Бессмертия – Драмтеатр;

- 21.00 - Фосфоритный завод - Набережная – Драмтеатр;

- 20.50 - Дружба - ТЦ Аэропарк - Площадь Партизан - Драмтеатр;

На троллейбусах:

- 21.30 - Мясокомбинат - площадь Ленина;

- 21.51 - Ул. Горбатова - Областное ГИБДД - Драмтеатр;

- 21.42 - Бульвар Щорса - Набережная - площадь Ленина.

Обратно весь дополнительный транспорт отправится от драмтеатра в 00.30.

Автобусы:

- Драмтеатр - Курган Бессмертия - Брянский камвольный комбинат;

- Драмтеатр - Набережная - Фосфоритный завод;

- Драмтеатр - Площадь партизан - ТЦ Аэропарк - Дружба;

Троллейбусы:

- Драмтеатр - Мясокомбинат;

- Драмтеатр - Областное ГИБДД - Ул. Горбатова;

- Драмтеатр - Набережная - Бульвар Щорса.

Напомним, всероссийская акция пройдет вечером 3 и 4 ноября. Свои двери для посетителей бесплатно откроют музеи, выставочные и концертные залы, библиотеки и дома культуры. Театр драмы присоединится к «Ночи искусств» впервые. Подробную программу вечеров читайте здесь.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».