2018-11-01T10:43:40+03:00
Экономика

Заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел рабочую встречу с генеральным директором МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорем Маковским

Поделиться:
Изменить размер текста:

Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский доложил заместителю министра энергетики РФ Андрею Черезову о ходе реализации в 2018 году основных производственных программ и мероприятий по подготовке к отопительному периоду.

В частности, он сообщил, что компаниями достигнуты ключевые показатели по всем критериям, определяющим уровень готовности к зиме, в том числе в части системной надежности и технического состояния электросетевого комплекса, персонала, противоаварийной, аварийно-восстановительной и ремонтной деятельности. Также были отмечены значительные результаты МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья в области снижения аварийности в сетях.

Игорь Маковский также познакомил Андрея Черезова со стратегическими приоритетами Общества на ближайшую перспективу. В их числе – реализация масштабного проекта по цифровизации электросетевого комплекса МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, дальнейшее совершенствование системы оперативно-технологического управления, оптимизация организационной структуры и оптимизация программы ремонтов на основе показателей аварийности.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В областной больнице в Брянске заработает новый томограф и рентген
К 7 ноября строители обещали полностью заасфальтировать дорогу на Городищенской горке в Брянске
В Володарском районе Брянска обезвредили семь боеприпасов времен войны
В Клинцовском районе утонула 57-летняя женщина
В Брянске задержали местного жителя со 100 граммами наркотиков
В Унече открыли новую котельную
В Брянской области задержали двух торговцев взывчаткой
Бюджет Брянской области на 2019 год запланировали с профицитом в 350 миллионов рублей
Ремонт театра кукол в Брянске закончат к 15 декабря
В Брянске пропал 54-летний Александр Демин
В Брянске ищут родителей для 12-летнего Даниила
В Брянской области за продажу наркотиков осудили 21-летнего жителя Смоленска
Глава Брянска выслушает жалобы горожан 8 ноября
Прокуратура проводит проверку по факту обрушения дома в Клинцах
В Брянске на улице Калинина сгорел автомобиль
У двух граждан Молдавии отобрали машины на границе в Брянской области
На брянской птицефабрике рабочие не дезинфицировали руки при входе в цех
Брянец пойдет под суд за интимную переписку с 11-летней школьницей из Волгограда
На трассе под Брянском столкнулись три машины: пострадал 23-летний мужчина
В Новозыбкове водитель микроавтобуса насмерть сбил пенсионерку-нарушительницу
В Злынковском районе горел дом: пострадал 60-летний мужчина
Житель Клинцовского района пойдет под суда за угрозу убийством матери
В Клинцах рухнул нежилой дом
Двум брянцам за крупное мошенничество с грантом грозит до 10 лет колонии
В Брянске витрины и вывески на фасадах зданий станут одинаковыми