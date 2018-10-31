Жители Брянской области выбрали «Видеонаблюдение» от «Ростелекома»

СЕГОДНЯ 11:35 2018-10-31T13:01:14+03:00

Абоненты «Ростелекома» могут выбрать внутреннее или внешнее видеонаблюдение, а могут взять под контроль ситуацию сразу в доме и во дворе

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С января 2018 года сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» подключили более 600 абонентов в Брянской области. Рост продаж начался летом и достиг пика в октябре. В этом месяце жители Брянщины приобрели почти 250 видеокамер для внутреннего и наружного видеонаблюдения.

Юрий Солдатенков, директор Филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»: «Наша услуга «Видеонаблюдение», которая стартовала в начале года, оказалась очень востребованной. Видеокамеры «Ростелекома» установлены уже в более чем шестистах квартирах и домах Брянской области. Согласитесь, это полезная возможность: онлайн наблюдать, чем заняты после школы дети, как чувствуют себя родители, что происходит на парковке или на детской площадке. Кстати, есть и забавные примеры. Например, одна наша абонент с помощью «Видеонаблюдения» сумела отучить собаку проказничать в свое отсутствие. Женщина наблюдала за домом через мобильное приложение, и строго окликала питомицу, когда та начинала искать, чем развлечься. Собака слышала голос хозяйки и, конечно, не решалась на хулиганство».

Абоненты «Ростелекома» могут выбрать внутреннее или внешнее видеонаблюдение, а могут взять под контроль ситуацию сразу в доме и во дворе. Наблюдать за тем, что там происходит, можно с любого устройства и из любого места, где есть интернет, – как онлайн, так и в режиме записи. Срок бесплатного хранения видеоконтента в облаке «Ростелекома» составляет 7 дней.

При покупке видеокамеры до 31 декабря 2018 года «Ростелеком» дарит абоненту целый год бесплатного использования услуги «Видеонаблюдение». А абоненты «Домашнего интернета» и «Интерактивного телевидения» могут приобрести камеру в рассрочку за 300 рублей в месяц и бесплатно пользоваться услугой «Видеонаблюдение» в течение двух лет.