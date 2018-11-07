Новым начальником брянской полиции стал Владислав Толкунов

СЕГОДНЯ 09:00 2018-11-07T09:11:40+03:00

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Новым начальником УМВД России по Брянской области стал полковник полиции Владислав Толкунов. Указ о его назначении на должность 6 ноября подписал президент Владимир Путин.

Владислав Толкунов родился в 1975 году в Мордовии. Имеет два высших образования: юридическое и экономическое. В правоохранительных органах служит с 1997 года. До 2009 года занимал различные должности оперативных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции. С 2009 по 2011 годы был начальником управления по налоговым преступлениям МВД по Республике Мордовия.

С 2011 по 2012 годы - начальник отдела Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. С 2012 по 2013 годы - начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области. С 2013 по 2015 годы был заместителем начальника полиции МВД по РМ. В 2015 году Владислава Толкунова назначили заместителем министра и начальником полиции МВД по Республике Мордовия. Эту должность он занимал до сих пор.

Имеет медали государственные и ведомственные награды.

Напомним, бывший главный полицейский генерал-майор Валентин Кузьмин ушел в отставку в августе. Временно исполняющим обязанности начальника брянской полиции был его заместитель Александр Поздняков.

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