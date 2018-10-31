Брянскэнерго за 9 месяцев установило более 1200 уличных светильников в регионе

СЕГОДНЯ 10:05 2018-10-31T10:33:44+03:00

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В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по оказанию дополнительной услуги «Организация систем наружного освещения» за 9 месяцев 2018 года.

За отчетный период заключено филиалом и администрациями муниципальных образований 58 договоров на оказание этой услуги, все исполнены. Энергетиками установлено 1274 уличных светильника в большинстве районов Брянской области.

Для выполнения работ сотрудниками филиала применяется современные технические средства, работы ведутся квалифицированными специалистами с соблюдением требуемых сроков.

В населенных пунктах региона устанавливаются светодиодные энергосберегающие светильники, устойчивые к низким температурам, не требующие дорогостоящей утилизации по окончании эксплуатации.