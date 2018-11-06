ОАО «Чистая планета» – умный подход к вывозу мусора

СЕГОДНЯ 17:30 2018-11-06T17:46:37+03:00

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2 ноября в Брянске прошел VII Славянский международный экономический форум. Его главной темой стало обсуждение внедрения цифровизации в экономику. На форуме работало несколько тематических сессий, касающихся функционирования всех отраслей экономики. На одной из них – «Цифровой регион» обсуждали создание цифрового правительства и внедрение электронных систем в жизнь муниципалитетов.

Вывести сферу из «серой зоны»

В Брянской области вот уже несколько лет реализуют проект «Умный город». Сюда входит и оптимизация перевозок, и развитие системы интеллектуального транспорта, и внедрение технологий «умного» дома в жилищном строительстве, и формирование современной системы обращения с твердыми бытовыми отходами.

Одной из важнейших сфер нормального функционирования любого города является качественная работа операторов по сбору, вывозу и утилизации мусора. В этом году в Брянской области выбрали регионального оператора, который отвечает за эту сферу. Им стала «Чистая планета». И к своей новой работе предприятие подошло по­умному.

– Прежде всего, нас интересовал учет мусорных контейнеров, – поделился опытом работы на заседании сессии «Цифровой регион» генеральный директор ОАО «Чистая планета» Владимир Чашников. – Всем известно, что сфера обращения с отходами – не достаточно прозрачна. Наша задача была вывести мусор из «серой зоны». Потому что в начале работы мы столкнулись с тем, что ни одно ведомство не владело точной информацией об объеме производимых в регионе отходов. Не было отлаженной системы контроля за вывозом мусора. По опыту работы в других регионах выяснилось: несмотря на то, что все мусоровозы были подключены к системе ГЛОНАСС, многие жители жаловались на некачественных операторов по вывозу отходов.

Чтобы решить мусорную проблему в Брянской области, «Чистая планета» занялась созданием единой системы обращения с отходами. Причем ее важнейшими характеристиками стали надежность, удобство и небольшая стоимость.

Владимир Чашников: «Наша компания стремится к тому, чтобы любой житель Брянской области при помощи мобильного приложения нажатием одной кнопки мог вызвать себе мусоровоз».

Вызвать мусоровоз одной кнопкой

Система, которую по поручению «Чистой планеты» создала брянская IT­компания, получилась очень простой и в то же время довольно революционной.

– Мы вкладываемся в IT­технологии, – отметил Владимир Чашников. – Но они не изменяют уже существующие платформы, а работают на их базе. Благодаря этому мы можем посмотреть и проанализировать ситуацию с вывозом мусора в Брянской области. Наша компания стремится к тому, чтобы любой житель Брянской области при помощи мобильного приложения нажатием одной кнопки мог вызвать себе мусоровоз.

С помощью внедрения цифровых технологий в «Чистой планете» постарались автоматизировать всю работу предприятия: от бухгалтерского учета до контроля за каждой контейнерной площадкой. Рассматривали несколько платформ с готовыми предложениями. Но оказалось, что у каждого из них есть недостатки. Поэтому в компании решили разрабатывать систему «под себя».

В основе работы цифровой системы «Чистой планеты» лежат две системы: бухгалтерского учета и оперативного учета и контроля производства.

Составили карту контейнерных площадок

Внедрение блока оперативного учета позволило «Чистой планете» работать с системой мониторинга автотранспорта с использованием цифровых датчиков на спецмашинах. Причем были установлены разные датчики. Благодаря этому удалось опытным путем установить, как наиболее эффективно оснастить мусоровозы различными датчиками и сэкономить часть средств компании.

Перед началом работы системы была оцифрована вся информация о местонахождении каждого мусорного контейнера в регионе. Их все сфотографировали и внесли координаты нахождения площадок в единую базу данных. Таким образом, была создана географическая карта, где отмечены места скопления мусора.

Уже три недели спецмашины «Чистой планеты» ездят с установленными датчиками геопозиционирования и цифрового видеонаблюдения по маршрутам в Навлинском и Карачевском районах.

«Чистая планета» занялась созданием единой системы обращения с отходамиФото: Елена РАКОВА

Цифровизация для комфорта брянцев

Сейчас компания может отслеживать весь маршрут движения каждой машины, получать полные отчеты об остановках, о количестве подъемов контейнеров.

Оцифровывая информацию и постоянно ее обрабатывая, сотрудники компании обнаружили около 30% новых мест скопления мусора, о которых ни одно контролирующее ведомство не знало. Теперь они тоже нанесены на карту.

Внедрение новой цифровой системы позволяет сделать систему вывоза отходов более гибкой. При необходимости перестраивать маршруты движения мусоровозов. Кроме того, у каждого клиента будет личный кабинет, с помощью которого можно управлять вывозом мусора. Все поступившие заявки автоматически обрабатываются. И к месту вызова выезжает ближайшая спецмашина.

– Все это позволит сделать жизнь человека более удобной, – подчеркнул Владимир Чашников. – Любая информатизация должна стремиться к тому, чтобы сделать жизнь комфортнее. Для этого мы и работаем.

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