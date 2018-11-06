2018-11-06T17:46:37+03:00
Общество

Брянец Сергей Кузюков лидирует в конкурсе «Народный участковый»

Голосование продлится до 10 ноября
Елена РАКОВА
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Фото: Мария ДЕДКОВА.Фото: Мария ДЕДКОВА.
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В самом разгаре финальный этап всероссийского конкурса «Народный участковый-2018». За это звание борются представители 83 регионов страны. Брянщину в конкурсе представляет участковый из Севского района майор полиции Сергей Кузюков. Он победил в областном этапе конкурса. По данным на 6 ноября, за нашего земляка отдали свои голоса больше 21 тысяч человек. Ближайший конкурент отстал на него на три тысячи голосов.

Заключительный этап конкурса проходит на федеральном уровне - на портале информационного партнера конкурса - издательского дома «Комсомольская правда». Посетители в ходе онлайн-голосования выбирают самого народного участкового страны.

Голосование продлится до 10 ноября. А 16 ноября – в канун профессионального праздника участковых уполномоченных пройдет награждение победителя и вручение главного приза.

Победитель, призеры и участники заключительного этапа конкурса получат поощрение от Министра внутренних дел России Владимира Колокольцева - внеочередные звания, нагрудные знаки МВД России «Победитель Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый», подарки и почетные грамоты.

А самому народному участковому достанется главный приз - внедорожник УАЗ «Патриот».

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