2018-10-30T14:38:16+03:00
Общество

Учитель химии из Карачева стала финалистом всероссийского конкурса

Организаторы выбрали победителей из почти 2,5 тысячи заявок
Марина АНТОНОВА
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Фото: ok.ru, личная страница героя публикации.Фото: ok.ru, личная страница героя публикации.
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Учитель химии из Карачева Людмила Фельдман стала финалистом всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего». Организаторы выбрали 122 победителя из почти 2,5 тысячи заявок, которые поступали от педагогов со всей России. Учителя должны были написать письмо, почему они хотят участвовать в конкурсе, составить аннотацию урока, сценарий и снять видеовизитку авторского урока.

Финал конкурса пройдет 11 и 13 декабря, сообщают в пресс-службе областного правительства. Победители первого этапа должны будут провести урок на главной сцене Всероссийского форума профессиональной ориентации. В них будут участвовать ученики, которые проявили себя в инженерно-техническом и естественно-научном творчестве.

Людмила Фельдман с 2011 года работает в школе имени А. М. Горького в Карачеве. Людмила Валентиновна сама закончила ее на «отлично». В 1989 году выпустилась из Брянского государственного педагогического института им. академика И.Г.Петровского по специальности химия и биология. Награждена Почетной грамотой Департамента общего и среднего профессионального образования Брянской области, имеет звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации». В 2014 году стала победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года».

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