«Ростелеком» охватил высокоскоростным интернетом 270 тысяч домохозяйств Брянщины

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-27T12:14:39+03:00

GPON набирает популярность у брянцев: за 9 месяцев 2018 года количество абонентов, подключенных к интернету по этой технологии, увеличилось в два с лишним раза

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Количество домохозяйств, охваченных высокоскоростным интернетом от «Ростелекома» в Брянской области превысило 270 тысяч. Более 30 тысяч домовладений провайдер цифровых услуг и решений обеспечил интернетом по технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть).

Абоненты GPON получают интернет по оптическому кабелю, заведенному прямо в дом или квартиру. Это обеспечивает скорость передачи данных до 100 Мбит/с, гарантирует устойчивость сигнала и защищает абонентов от несанкционированного доступа. Благодаря «Ростелекому» люди, проживающие в брянской глубинке, могут, как и горожане, получать онлайн госуслуги, быть в курсе новостей, пользоваться любыми интернет-сервисами или общаться в сети.

Юрий Солдатенков, директор Филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»: «Чтобы сделать цифровые услуги общедоступными в Брянской области, мы активно развиваем сетевую инфраструктуру: заменяем медные провода на оптику, прокладываем новые оптические линии связи. Это позволяет обеспечить быстрым интернетом жителей села наравне с горожанами. Им также становятся доступными все сервисы, требовательные к трафику: госуслуги в электронном виде, «Интерактивное ТВ», сервисы «Умного дома» или, например, онлайн игры. Неудивительно, что GPON набирает популярность у брянцев: за 9 месяцев 2018 года количество абонентов, подключенных к интернету по этой технологии, увеличилось в два с лишним раза. Всего же высокоскоростной интернет от «Ростелекома» пришел более чем в 270 тысяч домохозяйств региона».

Коробочное решение «Умный дом» от «Ростелекома» доступно в двух вариантах: «Базовый» и «Расширенный». В «Базовый» комплект входят контроллер, датчики движения и открытия двери, а «Расширенный» дополнен датчиками дыма и протечки. Все устройства просты в использовании, установить и настроить их может любой человек, следуя простой и наглядной инструкции. Управлять «Умным домом» тоже очень легко: через Личный кабинет на сайте «Ростелекома» или специальное мобильное приложение.