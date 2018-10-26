2018-10-26T14:55:34+03:00
Экономика

Сотрудников Брянскэнерго благодарят за участие в учениях в Твери

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Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"
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Члены бригады филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», участвующей в учениях ПАО «Росети» Тверской области, отмечены благодарственными письмами администрации Кашинского района. В числе награжденных - заместитель главного инженера – начальник управления высоковольтных сетей (УВС) Брянскэнерго Сергей Скоробреха, мастера Игорь Горохов, Александр Клячин, Алексей Сузиков, Василий Тришин, Алексей Свиридов, Сергей Маргун и механик по ремонту автотранспорта Сергей Кириенко.

В учениях в Тверской области, которые стартовали 22 сентября, принимают участие 7 бригад Брянскэнерго в количестве 43 человек. Энергетики проводят расчистку трасс воздушных линий в Кашинском и Калязинском районах. В общей сложности в рамках учений им предстоит расчистить 577,7 га.

- Взаимопомощь всегда была отличительной чертой энергетиков МРСК Центра, - говорит заместитель главного инженера – начальник УВС Брянскэнерго Сергей Скоробреха. – Учения, проходящие в Тверском регионе – лучшее тому подтверждение. Здесь мы не только оттачиваем профессиональное мастерство и обмениваемся опытом, но и помогаем тверским коллегам повысить надежность электроснабжения жителей области. Особенную значимость наша совместная работа приобретает в преддверие наступления холодов. Очень приятно, что жители и представители муниципальных власти тверского региона с благодарностью относятся к труду энергетиков МРСК Центра.

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