2018-10-26T10:37:02+03:00
Ростелеком

«Ростелеком» предложил общаться нон-стоп

Поделиться:
ПАО РостелекомПАО Ростелеком
Изменить размер текста:

Брянцы, пользующиеся мобильной связью от «Ростелекома», могут подключить новый тарифный план «Для Безлимита». Помимо неограниченного трафика, в том числе – на соцсети, мессенджеры и навигацию по всей России, тариф включает пакет из 500 минут разговоров и 50 SMS.

Пользователи цифрового провайдера получают качественный доступ в интернет без ограничений на 4G-скоростях, а новые клиенты – возможность протестировать связь с 20% скидкой. Важно, что доступ в Интернет остается безлимитным даже за пределами Брянской области.

Антон Годовиков, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»: «В эру цифровизации мы часто сталкиваемся с нехваткой мобильного трафика: вроде, только недавно обновился пакет услуг по тарифу, а доступ в Сеть уже надо продлевать. Именно для тех абонентов, которым регулярно не хватает трафика, «Ростелеком» разработал тарифный план «Для Безлимита». Он позволит экономить на связи, даже если вы привыкли общаться в Сети в режиме нон-стоп. Нет разницы, в каком городе вы находитесь – хоть в Калининграде, хоть во Владивостоке – даже за пределами домашнего региона интернет остается безлимитным».

Предложение действует как для новых абонентов, так и для тех, кто уже пользуется мобильной связью от «Ростелекома».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
33-летнего брянца задержали по подозрению в краже велосипедов
В двух районах Брянской области нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны
В Брянске завершили ремонт трех скверов
В Брянскую область не пустили 100 килограммов винограда и яблок из Украины
В Суражском районе 17-летний парень украл золотые украшения у опекунши
В Брянске ушел из жизни следователь Владимир Болтышев
В Брянске за рекламу алкоголя оштрафовали директора магазина
В Брянске легковушка снесла забор жилого дома
Брянцев предупредили о гололеде
В Брянске начали отмечать 100-летие комсомола
В суражском магазине торговали просроченным мясом
В Брянске ищут свидетелей ДТП на улице Орловской
25 жительниц Брянской области наградят Почетным знаком «Материнская слава»
На трассе «Брянск-Погар» под колесами легковушки погиб 41-летний мужчина
В Брянской области увеличат налоги на букмекерский бизнес
СК: Житель Красной Горы до смерти забил жену лопатой
В Стародубском районе водитель ВАЗа насмерть сбил велосипедистку
У пассажира молдавского поезда нашли видеорегистраторы для продажи
В Брянской области увеличится ежемесячное пособие на третьего ребенка
Общественники оценят, как новый "майский указ" помог изменить качество жизни брянцев
Жительницу Рогнединского района осудили за украденные у матери кастрюли и сковородки
Брянскую строительную фирму оштрафовали на полмиллиона рублей за взятку чиновнику
В Брянской области стартовал антинаркотический месячник
В Бежице водитель иномарки сбил шестилетнего мальчика на «зебре»
Подробности ДТП в Карачевском районе: ранены трое
В Карачевском районе легковушка вылетела в кювет