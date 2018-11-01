2018-11-01T12:10:04+03:00
Общество

Брянцам предложили проголосовать за лучшего "анискина" страны

Стартовало голосование на конкурсе "Народный участковый-2018"
Мария Дедкова
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Фото: Мария ДЕДКОВАФото: Мария ДЕДКОВА
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На сайте "Комсомольской правды" стартовал конкурс "Народный участковый-2018". Брянцам предложили проголосовать за лучшего "анискина" страны.

Напомним, наш регион на конкурсе будет представлять майор полиции Сергей Кузюков из Севского района. 33-летний полицейский работает на участке, куда входят 17 сел, в том числе приграничных. Живут там почти две тысячи человек.

Наш земляк пришел в полицию больше 15 лет назад.

- Пока я был участковым, полюбил общение с людьми, - говорит Сергей Кузюков. – Мне хотелось помогать жителям лично. Мой участок назвать «тихим» нельзя. То молодежь хулиганит, то соседи подерутся... Но мне приятно, когда селяне говорят мне «спасибо». Я лично знаю каждого жителя своего участка. За время службы они стали мне родными, я настолько к ним прикипел, что уже не смогу их оставить.

Голосование пройдет на сайте с 1 по 10 ноября. 16 ноября самого народного "анискина" страны наградит главный полицейский России. Главный приз - ключи от внедорожника УАЗ "Патриот" .

Выбрать лучшего, по вашему мнению, участкового страны можно тут. Голосовать можно раз в сутки.

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