2018-10-25T11:39:37+03:00
Экономика

В Брянскэнерго более 50 сотрудников приняли участие в «Дне донора»

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«Дни донора» проходят в Брянскэнерго дважды в год, начиная с 2009 года«Дни донора» проходят в Брянскэнерго дважды в год, начиная с 2009 года
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24 октября в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел очередной «День донора». В нем приняли участие более 50 работников предприятия: «опытные» доноры и сотрудники, которые сдавали кровь впервые.

Акция проходила в специальной передвижной мобильной станции ГБУЗ «Брянская областная станция переливания крови», рядом с центральным офисом Брянскэнерго. Всего было собрано 22 литра крови, которая после углубленного изучения, будет передана в отделения экстренной хирургии медицинских учреждений Брянской области.

«Дни донора» проходят в Брянскэнерго дважды в год, начиная с 2009 года. За это время в них приняли участие более 700 работников филиала. Банк донорской крови области, благодаря энергетикам пополнился более чем на 320 литров крови.

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