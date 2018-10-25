2018-10-25T10:32:59+03:00
Экономика

Просроченная задолженность абонентов-физических лиц перед ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» сократилась на 18,8 млн рублей

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ООО «Газпром межрегионгаз Брянск»ООО «Газпром межрегионгаз Брянск»
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Просроченная задолженность абонентов – физических лиц перед ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» сократилась на 18,8 млн рублей – с 53,4 млн рублей по данным на 1 апреля 2018 г. до 34,6 млн рублей по состоянию на 1 октября 2018 г.

За период с апреля по сентябрь 2018 г. специалисты компании «Газпром межрегионгаз Брянск» в рамках плановой работы по выявлению и отключению неплательщиков и абонентов без договоров ТО ВДГО приостановили газоснабжение 1 249 физическим лицам.

Уведомления о возможном отключении газоснабжения были направлены 16 326 абонентам-должникам.

До момента отключения 12 685 абонентов оплатили долг после получения уведомления или во время визита газовиков, 87 абонентов оформили рассрочку погашения задолженности. Тем, кому газоснабжение было приостановлено, помимо долга за потребленный газ пришлось оплатить работы по отключению, а также последующему подключению газового оборудования к системе газоснабжения.

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