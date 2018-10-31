2018-10-31T16:43:24+03:00
Общество

Брянский спасатель в свой выходной вывел 10 человек из горящего дома

Пожар случился 9 октября в деревне Леденево Жуковского района
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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Брянский спасатель, старший сержант внутренней службы Игорь Елисеев вывел 10 человек из горящего дома. Среди спасенных было двое маленьких детей. Об этом рассказали местные жители, которые прислали письмо в ГУ МЧС России по Брянской области.

Пожар в двухэтажном доме в жуковской деревне Леденево случился 9 октября. В тот день у Игоря Елисеева был выходной, он отдыхал. Вдруг в его квартиру постучал сосед, сказал, что горит дом, и попросил о помощи.

Спасатель выбежал на улицу, где стояла его машина. Он достал оттуда свою рабочую форму, захватил снаряжение. Пожарный забежал в подъезд, который был заполнен дымом. Начал стучать в двери, а потом вывел их дома 10 человек, в том числе и двоих маленьких детей.

Игорь Елисеев зашел в горящую квартиру. Прополз к кухне – очаг возгорания находился там - и закрыл дверь в помещение, чтобы огонь не перекинулся на соседние комнаты.

После Игорь Александрович вышел на улицу. Тут подоспели его коллеги из пожарной части. Они и потушили горящий дом.

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