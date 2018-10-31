Брянский спасатель в свой выходной вывел 10 человек из горящего дома
Брянский спасатель, старший сержант внутренней службы Игорь Елисеев вывел 10 человек из горящего дома. Среди спасенных было двое маленьких детей. Об этом рассказали местные жители, которые прислали письмо в ГУ МЧС России по Брянской области.
Пожар в двухэтажном доме в жуковской деревне Леденево случился 9 октября. В тот день у Игоря Елисеева был выходной, он отдыхал. Вдруг в его квартиру постучал сосед, сказал, что горит дом, и попросил о помощи.
Спасатель выбежал на улицу, где стояла его машина. Он достал оттуда свою рабочую форму, захватил снаряжение. Пожарный забежал в подъезд, который был заполнен дымом. Начал стучать в двери, а потом вывел их дома 10 человек, в том числе и двоих маленьких детей.
Игорь Елисеев зашел в горящую квартиру. Прополз к кухне – очаг возгорания находился там - и закрыл дверь в помещение, чтобы огонь не перекинулся на соседние комнаты.
После Игорь Александрович вышел на улицу. Тут подоспели его коллеги из пожарной части. Они и потушили горящий дом.
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