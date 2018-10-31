«Ночь искусств-2018» в Брянске: программа мероприятий

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-31T12:49:14+03:00

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«Ночь искусств-2018» в Брянске пройдет вечером 3 и 4 ноября. На этот раз свои двери для посетителей откроют не только музеи и выставочные залы, но и театры, концертные залы, библиотеки, дома культуры. Всероссийская акция проходит в Брянске, в районных центрах и в небольших населенных пунктах области. «Комсомолка» выяснила, что интересного ждет жителей Брянска в эти выходные.

1. Дополненная реальность и театр теней

Посетителям Брянского краеведческого музея расскажут о таинстве медитации, научат составлять ароматы и покажут театр теней. Гости поучаствуют в квесте «Музейные бродилки», смогут сфотографироваться с экспонатами. Маленькие посетители смастерят поделки из шишек. Свою грамотность предлагают проверить в викторине «Брянско-русский словарь» и конкурсе «Настоящий грамотей». Для посетителей будут открыты выставки «Юность комсомольская моя» и «Без лица».

Брянский планетарий покажет новый проект «Дополненная реальность». Под куполом продемонстрируют фильм «Призрак Вселенной» о поиске таинственной темной материи. Детям интересно расскажут об астрономии. Вечером будет работать выставка картин «Светопись галактики». (6+)

Брянский краеведческий музей

Площадь Партизан, 6

Т.: 64-63-98

3 ноября, с 18.00 до 00.00

2. Молодежные концерты и поэтический спектакль

В выставочном зале в этот вечер соберутся брянские музыканты и поэты. Они прочтут и сыграют авторские произведения. В 20.00 на сцену выйдет Максим Кузор и исполнит свои песни. Перед посетителями выступит группа «Рассказы». А также исполнительница фольклорных песен в собственных аранжировках Пелагея Сулейманова. А в 21.00 покажут спектакль «Волшебство». Эта история, которая произошла в обычную пятницу в метро.

С 17.00 будет работать мастер-класс по рисованию объемных предметов 3Д ручкой. Все желающие могут принести книгу, которую они уже прочитали, и взять домой другую. Горожане смогут посетить выставки Никоса Сафронова, Сергея Коваля и брянских фотографов. (0+)

Городской выставочный зал

Бульвар Гагарина, 19

Т.: 74-01-01

3 ноября, с 17.00 до 22.00

3. Духовная музыка и виртуальные экскурсии по музеям мира

На сцене концертного зала «Дружба» выступит хор Брянского кафедрального собора и ансамбль народной музыки «Ватага» под руководством Алексея Колесникова. В программе: православное песнопение, духовная музыка русских композиторов, а также русские народные песни и патриотические баллады. В фойе пройдет выставка работ заслуженного художника России Михаила Решетнева. Художественные арт-сеансы позволят посетителям прогуляться по виртуальным экспозициям лучших музеев мира. Для любителей поэзии будет работать открытый микрофон. (18+)

Концертный зал «Дружба»

Калинина, 82

Т.: 74-25-41

3 ноября, начало в 22.00

4. Откровенный разговор с актерами и перевоплощение в героев спектаклей

В фойе первого этажа гости получат угощение от театра, их удивят музыкальными сюрпризами. На втором этаже посетителям предложат поучаствовать в викторине «Маска, кто ты?». В образе персонажа спектакля можно будет сфотографироваться на память. Пропустят в зрительный зал тех, кто разгадает «Театральный сканворд». На сцене актеры покажут мюзикл «Волшебная музыка любви». И напоследок состоится откровенный разговор с актерами и художественным руководителем театра Анатолием Слюсаренко. Спрашивать можно все, говорят организаторы. Приглашения в брянский театр драмы на «Ночь искусств» можно получить в кассе театра. (18+)

Брянский драмтеатр

Улица Фокина, 26

Т: 74-39-38

3 ноября, начало в 22.30

5. Кукольный спектакль и видеоарт

В художественном музее в 17.00 для самых маленьких посетителей покажут кукольный спектакль «Красная шапочка» по сказке Шарля Перро. Детская площадка будет работать весь вечер – ребята будут мастерить поделки из бумаги. Для гостей постарше проведут блиц-лекции об искусстве и устроят концерт. Прочесть любимые стихи можно будет на «Поэтической лестнице». По традиции, среди самых внимательных посетителей постоянной экспозиции музея разыграют планшет. Организаторы обещают, что придумали новые форматы общения и развлечений: аудиовизуальные проекты и мультимедиа гостиные. (6+)

Брянский художественный музей

Улица Емлютина, 39

Т.: 66-51-77

3 ноября, с 17.00 до 00.00

6. Квест по картинной галерее и концерт классической музыки

Посетители музея братьев Ткачевых кроме постоянной экспозиции увидят отчетную выставку работ юных художников. Сотрудники музея каждый час будут проводить бесплатные экскурсии. Победители квеста по картинам, посвященным Великой Отечественной войне, получат в подарок репродукцию художников. Школьников научат делать необычную открытку с движущимися элементами из бумаги. В 18.30 начнется концерт классической музыки. Зрители услышат произведения Бетховена, Шуберта, Рахманинова и Листа. Все желающие попробуют нарисовать натюрморт пастелью. Рисовальные салоны были популярны в дворянских гостиных в 19 веке. Завершится вечер просмотром советского фильма «Доживем до понедельника», которому в этом году исполняется 50 лет. (10+)

Музей братьев Ткачевых

Улица Куйбышева, 2

Т.: 51-00-31

3 ноября, с 18.00 до 00.00

7. Федор Тютчев и Иван Тургенев в одной усадьбе

В музее-заповеднике Федора Тютчева сейчас открыта мини-выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева. В 18.00 гостям прочтут лекцию об одинаковых темах в литературном творчестве Федора Тютчева и Ивана Тургенева. Весь вечер в усадьбе будет работать мастер-класс «Письмо из 19 века». В 19.00 начнется показ документального фильма «Толстой и современники: Четыре гения Золотого века». (12+)

Музей-заповедник Федора Тютчева «Овстуг»

Село Овстуг, улица Тютчева, 30

Т.: (48334) 9-36-24

4 ноября, с 18.00 до 20.00

8. Письмо с фронта и выставка оружия

Посетителям «Партизанской поляны» проведут бесплатные экскурсии по мемориальному комплексу и расскажут об экспонатах музея партизанской славы. Гости напишут фронтовое письмо на мастер-классе. И смастерят игрушку из подручных материалов. В музее работают выставки картин и оружия Победы. (12+)

Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»

Поселок Бело-Бережский санаторий, турбаза, улица Лесная, 16

Т.: 94-91-60

4 ноября, с 17.00 до 20.00

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