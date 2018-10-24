ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» намерено ограничить поставку газа трем предприятиям - поставщикам тепла
ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» считает необходимым заявить о чрезвычайной ситуации, сложившейся в начале отопительного сезона с поставщиками тепла, имеющими просроченную задолженность за потребленный газ.
Действуя в рамках законодательства Российской Федерации, компания планирует до конца октября 2018г. ограничить поставку газа следующим предприятиям:
- ООО "Энергосервис", долг 8,9 млн рублей за период март 2017г. - сентябрь 2018г. Котельная расположена по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 71;
- ООО "Оникс", задолженность 2,4 млн рублей за период март - сентябрь 2018г. Котельные расположены в г. Брянске, ул. Горняков, 3; ул.Горняков, 5; ул. Бежицкая, 70;
- ООО "Мир", долг 1,4 млн рублей за период февраль - сентябрь 2018г. Котельная расположена по адресу: г. Брянск, ул. Крахмалева, 57.
Мероприятия проводятся с целью предотвращения нарастания долгов в отопительном периоде, в строгом соответствии с порядком, установленным Правилами ограничения подачи (поставки) и отбора газа (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2016 года N 1245).
Не выполняет договорные обязательства по оплате поставленного газа и ООО "Дизель-Ремонт" с долгом 14,5 млн рублей. Период задолженности - с августа 2017г. по сентябрь 2018г. Котельная расположена по адресу: г. Брянск, ул.Уральская, д.107.
ООО "УК "Путевка" имеет долг 5,2 млн рублей за период декабрь 2017 - май 2018г. Котельная расположена по адресу: п.Путевка, ул. Луговая, д.1 Г.
ООО "УК"Дуэт" имеет просроченную дебиторскую задолженность 0,5 млн рублей за период март - сентябрь 2018г. Котельная расположена по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, д. 25/27.
Компания «Газпром межрегионгаз Брянск» неоднократно обращалась к руководителям города и области, руководителям силовых и надзорных ведомств с просьбой оказать воздействие на должников в рамках предоставленных им полномочий. К сожалению, принятые меры к должному результату не привели.
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