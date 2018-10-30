Шоу «Дикая планета»: животные народов севера, коррида и акробаты-прыгуны

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-30T15:42:03+03:00

Директор брянского цирка Виталий Воробьев: "В программе трюки, композиции, номера, которые уже не встретишь на мировой арене".

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27 октября в брянском цирке состоится премьера представления «Дикая планета». Новое шоу - это талантливые артисты, авторские костюмы и яркие декорации. Однако главное отличие программы - оригинальные номера с дикими животными, которых мало кому удается приручить.

Новое представление создано для всей семьи. Шоу будет интересно, как взрослым, так и детям.

- Эта программа сохраняет цирковые традиции, - говорит директор брянского цирка Виталий Воробьев. - Здесь - трюки, композиции, номера, которые уже не встретишь на мировой арене. Все номера прошли творческую аттестацию. Эта программа 100 процентов будет радовать зрителей. От нас артисты уезжают в Москву на выступления, которые пройдут на одной из крупнейших сцен России - стадионе "Лужники".

Откроют представление номер потомственной дрессировщицы Ольги Ван-Ю-Ли с грозными доберманами.

В первую очередь, «Дикая планета» – это огромное количество животных. Горожане смогут увидеть оригинальные номера с верблюдами, леопардами, дикобразами, яками, муфлонами, бизонами и другими животными. Всего в шоу представлены больше 20 видов животных.

Откроют представление номер потомственной дрессировщицы Ольги Ван-Ю-Ли с грозными доберманами. Шесть золотисто-черных красавцев будут прыгать через скакалку, катать друг друга на колесе, ловить на лету кусочки колбасы.

- Мы постарались показать зрителям что-то новое в дрессуре, - говорит Ольга Ван-Ю-Ли.- Тренировать эту породу достаточно сложно. Доберманы своенравны, каждый хочет быть лидером. Мы постарались сделать команду, потому оттачивали синхронную работу наших подопечных больше двух лет.

Сергей Стрелецкий выйдет на манеж вместе с 12-ю озорными обезьянками.

Опыт дрессировщицы отмечает ее коллега Сергей Стрелецкий, который также подготовил для брянских зрителей номер с животными.

- Действительно, у нас, пожалуй, единственная в мире группа из шести мальчиков-доберманов, такого вы не увидите нигде.

Сам Сергей Стрелецкий выйдет на манеж вместе с 12-ю озорными обезьянками. Номер, как обещают артисты, рассмешит и приятно удивит зрителей всех возрастов.

Кроме этого брянцы увидят уникальный номер гимнастов «Альфа Центавра» под руководством Николая Данилив.

Брянцы увидят уникальный номер гимнастов «Альфа Центавра» под руководством Николая Данилив.

- Это лирический номер о зарождении новых звезд, - раскрывает секрет артист.

Профессиональные артисты выполнят под куполом цирка сложнейшее тройное сальто, двойной пируэт и изящный вольт.

Яркости в шоу добавит выступление канатоходцев Медниковых, под руководством заслуженной артистки Дагестана Фатимы Гаджикурбановой. Артисты привезли в Брянск страстный номер «Кармен». На манеж выйдут акробаты-прыгуны с номером «Оскар» под руководством Александра Руденского.

Еще одним номером с животными станет аттракцион «Игры народов севера». На арену выйдут северные олени и лайки.

Но все же гвоздь программы - это аттракцион «Космическое Эльдорадо» под руководством дрессировщика Виктора Тихонова и его отца народного артиста России Виталия Тихонова. На манеж выйдут североамериканские бизоны и тибетские яки. Животные весом больше полутоны не просто ходят по сцене по указке дрессировщика, но выполняют сложнейшие трюки с наездником на спине!

На манеж выйдут североамериканские бизоны и тибетские яки.

- Бизон - трудный для дрессировки зверь, которого даже я до сих пор не изучил, - говорит Виктор Тихонов. - Но работать с ними очень интересно. Наши отношения с моими подопечными Барни и Дарисом держатся на партнерстве и взаимопонимании.

Веселить маленьких гостей будет дуэт «Не соскучишься». Клоуны Денис Ющенко и Денис Банников подготовили для брянцев сразу несколько сценок, которые они покажут в перерывах между захватывающими номерами.

- Это не только клоуны-весельчаки, - говорит Виталий Воробьев. - В их номерах есть даже элементы акробатики. Но всех секретов представления мы раскрывать не будем. Приходите и сами все увидите!

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