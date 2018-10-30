2018-10-30T15:42:03+03:00
Общество

Шоу «Дикая планета»: животные народов севера, коррида и акробаты-прыгуны

В брянском цирке представили новую программу
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Директор брянского цирка Виталий Воробьев: "В программе трюки, композиции, номера, которые уже не встретишь на мировой арене".Директор брянского цирка Виталий Воробьев: "В программе трюки, композиции, номера, которые уже не встретишь на мировой арене".
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27 октября в брянском цирке состоится премьера представления «Дикая планета». Новое шоу - это талантливые артисты, авторские костюмы и яркие декорации. Однако главное отличие программы - оригинальные номера с дикими животными, которых мало кому удается приручить.

Новое представление создано для всей семьи. Шоу будет интересно, как взрослым, так и детям.

- Эта программа сохраняет цирковые традиции, - говорит директор брянского цирка Виталий Воробьев. - Здесь - трюки, композиции, номера, которые уже не встретишь на мировой арене. Все номера прошли творческую аттестацию. Эта программа 100 процентов будет радовать зрителей. От нас артисты уезжают в Москву на выступления, которые пройдут на одной из крупнейших сцен России - стадионе "Лужники".

Откроют представление номер потомственной дрессировщицы Ольги Ван-Ю-Ли с грозными доберманами.

Откроют представление номер потомственной дрессировщицы Ольги Ван-Ю-Ли с грозными доберманами.

В первую очередь, «Дикая планета» – это огромное количество животных. Горожане смогут увидеть оригинальные номера с верблюдами, леопардами, дикобразами, яками, муфлонами, бизонами и другими животными. Всего в шоу представлены больше 20 видов животных.

Откроют представление номер потомственной дрессировщицы Ольги Ван-Ю-Ли с грозными доберманами. Шесть золотисто-черных красавцев будут прыгать через скакалку, катать друг друга на колесе, ловить на лету кусочки колбасы.

- Мы постарались показать зрителям что-то новое в дрессуре, - говорит Ольга Ван-Ю-Ли.- Тренировать эту породу достаточно сложно. Доберманы своенравны, каждый хочет быть лидером. Мы постарались сделать команду, потому оттачивали синхронную работу наших подопечных больше двух лет.

Сергей Стрелецкий выйдет на манеж вместе с 12-ю озорными обезьянками.

Сергей Стрелецкий выйдет на манеж вместе с 12-ю озорными обезьянками.

Опыт дрессировщицы отмечает ее коллега Сергей Стрелецкий, который также подготовил для брянских зрителей номер с животными.

- Действительно, у нас, пожалуй, единственная в мире группа из шести мальчиков-доберманов, такого вы не увидите нигде.

Сам Сергей Стрелецкий выйдет на манеж вместе с 12-ю озорными обезьянками. Номер, как обещают артисты, рассмешит и приятно удивит зрителей всех возрастов.

Кроме этого брянцы увидят уникальный номер гимнастов «Альфа Центавра» под руководством Николая Данилив.

Брянцы увидят уникальный номер гимнастов «Альфа Центавра» под руководством Николая Данилив.

Брянцы увидят уникальный номер гимнастов «Альфа Центавра» под руководством Николая Данилив.

- Это лирический номер о зарождении новых звезд, - раскрывает секрет артист.

Профессиональные артисты выполнят под куполом цирка сложнейшее тройное сальто, двойной пируэт и изящный вольт.

Яркости в шоу добавит выступление канатоходцев Медниковых, под руководством заслуженной артистки Дагестана Фатимы Гаджикурбановой. Артисты привезли в Брянск страстный номер «Кармен». На манеж выйдут акробаты-прыгуны с номером «Оскар» под руководством Александра Руденского.

Еще одним номером с животными станет аттракцион «Игры народов севера». На арену выйдут северные олени и лайки.

Но все же гвоздь программы - это аттракцион «Космическое Эльдорадо» под руководством дрессировщика Виктора Тихонова и его отца народного артиста России Виталия Тихонова. На манеж выйдут североамериканские бизоны и тибетские яки. Животные весом больше полутоны не просто ходят по сцене по указке дрессировщика, но выполняют сложнейшие трюки с наездником на спине!

На манеж выйдут североамериканские бизоны и тибетские яки.

На манеж выйдут североамериканские бизоны и тибетские яки.

- Бизон - трудный для дрессировки зверь, которого даже я до сих пор не изучил, - говорит Виктор Тихонов. - Но работать с ними очень интересно. Наши отношения с моими подопечными Барни и Дарисом держатся на партнерстве и взаимопонимании.

Веселить маленьких гостей будет дуэт «Не соскучишься». Клоуны Денис Ющенко и Денис Банников подготовили для брянцев сразу несколько сценок, которые они покажут в перерывах между захватывающими номерами.

- Это не только клоуны-весельчаки, - говорит Виталий Воробьев. - В их номерах есть даже элементы акробатики. Но всех секретов представления мы раскрывать не будем. Приходите и сами все увидите!

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