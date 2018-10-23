2018-10-23T11:06:12+03:00
Экономика

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» предупреждает: в соответствии с нормами действующего законодательства сохранность пломб на приборах учета – обязанность потребителя

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Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
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В последнее время на территории Брянской области участились случаи замены индивидуальных приборов учета, установленных у граждан-потребителей, проживающих в жилых домах, без предварительного уведомления гарантирующего поставщика, с которым у потребителя заключен договор энергоснабжения, либо сетевой организации о предстоящем демонтаже прибора учета.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» напоминает, что нарушение целостности знаков визуального контроля, срыв пломб, ранее установленных сетевой компанией на приборе учета (вводном автомате, щите учета и др.) является несанкционированным вмешательством в работу прибора учета.

Это влечет за собой применение к потребителю (физическому лицу) штрафных санкций, выражающихся в осуществлении перерасчета за период, начиная с даты установления указанных пломб или устройств, но не более чем за 3 месяца, исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 10.

Основанием для применения к потребителю указанных санкций является п.81(11) Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Ввод в эксплуатацию установленного с нарушениями требований законодательства прибора учета (согласно действующему законодательству) также будет производиться за счет средств потребителя.

Чтобы этого не произошло, перед заменой прибора учета электроэнергии, осуществляемой с использованием услуг сторонних организаций, необходимо уведомлять о планируемых действиях филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго" (сетевая компания) либо филиал «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» (гарантирующий поставщик).

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