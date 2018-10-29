2018-10-29T13:58:17+03:00
Общество

В конкурсе моделей «Лицо будущего» победила 13-летняя школьница из Брянска

Семиклассница София Нехаева покорила своей красотой жюри [фото]
Мария Дедкова
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На подиум во Дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина вышли 40 красавиц от 12 лет до 21 года. Фото: Мария ДедковаНа подиум во Дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина вышли 40 красавиц от 12 лет до 21 года. Фото: Мария Дедкова
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В Брянске уже в 20-й раз прошел конкурс моделей «Лицо будущего». На подиум во Дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина вышли 40 красавиц от 12 лет до 21 года.

- Для девушек этот конкурс - хорошая площадка для старта, - говорит организатор конкурса Людмила Быданцева. - Его победительница получит контракт с московским модельным агентством. В этом году на сцену вышли как профессионалы, так и дебютантки. У юных красавиц столько энергии, что они могут дать фору уже опытным участницам. Молодые девушки быстро учатся, на сцене уже не отличить, кто профи.

Самую талантливую красавицу этого вечера выбирали в несколько этапов. Перед началом конкурса судьи посмотрели портфолио с фотографиями каждой конкурсантки. Затем все участницы продефилировали на сцене. Девушки показали себя в вечерних нарядах и костюмах от брянских дизайнеров - победителей конкурса «Территория моды». Последним состязанием стал современный танец. Жюри оценивало пластичность и грацию брянских красавиц.

Гран-при конкурса «Лицо будущего» досталось 13-летней школьнице из Брянска Софии Нехаевой. Моделью семиклассница стала еще в десять лет.

- Попробовать себя на подиуме мне посоветовала моя учительница музыки, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» София. - Она привела меня в театр моды «Образ». Мне сразу там понравилось. К конкурсу «Лицо будущего» мы готовились больше месяца. Оттачивали походку, движения. Перед началом очень волновалась. А когда меня объявили победительницей, не могла в это поверить. Ведь обычно на конкурсах не выбирают таких молодых девушек.

София планирует связать свою жизнь с модельным бизнесом. Ей уже предложили сделать фотосессии именитые фотографы, а модельное агентство заключило с девушкой контракт.

На сцену девушки вышли в вечерних платьях. Фото: Мария Дедкова

На сцену девушки вышли в вечерних платьях. Фото: Мария Дедкова

Еще один этап конкурса - показ нарядов от брянских дизайнеров. Фото: Мария Дедкова

Еще один этап конкурса - показ нарядов от брянских дизайнеров. Фото: Мария Дедкова

Конкурсантки в нарядах из коллекции "Прованс". Фото: Мария Дедкова

Конкурсантки в нарядах из коллекции "Прованс". Фото: Мария Дедкова

Брянские девушки поразили своей красотой жюри. Фото: Мария Дедкова

Брянские девушки поразили своей красотой жюри. Фото: Мария Дедкова

На сцену вышли опытные участницы и дебютантки. Фото: Мария Дедкова

На сцену вышли опытные участницы и дебютантки. Фото: Мария Дедкова

Победительница конкурса София Нехаева. Фото: Мария Дедкова

Победительница конкурса София Нехаева. Фото: Мария Дедкова

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