4G от Tele2 стал доступен 80% жителям Брянской области

22 Окт. 10:00 2018-10-22T12:27:58+03:00

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Tele2 подвела итоги развития сети 4G LTE в Брянской области за прошедший год и озвучила планы на ближайшую перспективу.

В настоящее время высокоскоростной интернет доступен 80% жителям Брянской области. Это Брянск, Клинцы, Новозыбков и еще 22 районных центра. За год интернет-трафик вырос больше чем на 32%, а количество активных пользователей мобильного интернета стало больше на 62%.

- Для того чтобы сеть полностью отвечала потребностям клиентов, мы провели масштабную работу по расширению и модернизации сети, обеспечив высокое качество связи для своих абонентов, в том числе и в небольших населенных пунктах региона, - говорит директор брянского филиала Tele2 Юрий Рулев. - В ближайших планах компании – еще больше увеличить площадь LTE-покрытия в области для того, чтобы как можно большему числу пользователей мобильных услуг был доступен качественный высокоскоростной интернет.

Директор брянского филиала Tele2 Юрий Рулев: Для того чтобы сеть полностью отвечала потребностям клиентов, мы провели масштабную работу по расширению и модернизации сети

Если раньше Tele2 анализировала рынок, смотрела, что интересно абонентам и следовала принципу «копируем с достоинством», то сегодня оператор ставит перед собой задачу придумывать что-то новое. Например, Tele2 первой придумала услуги по переносу остатков, обмена минут на гигабайты, запустила «тарифный конструктор», с помощью которого абонент сам выбирает необходимое ему количество минут и гигабайтов, соответствующее профилю потребления.

- Если раньше на рынке был определенный пул базовых тарифов, то сейчас мы уже перешли к конструктору, где каждый абонент сам для себя определяет, какие услуги ему необходимы, - отмечает Дмитрий Яворский, коммерческий директор брянского филиала Tele2.

Tele2 позволяет своим клиентам не задумываться о деньгах, которые тратятся на мобильный интернет или голосовую связь. Каждый может убедиться в соответствии цены и качества. Последняя новинка – осенью Tele2 запустила сервис «SOS-пакет», который гарантирует клиентам доступ к самым важным услугам даже при нулевом балансе счета: в этих случаях они могут пользоваться мессенджером WhatsApp и навигационными приложениями «Яндекс». Услуга бесплатна, не требует подключения и действует на всех открытых для подключения тарифах линейки «Мой Tele2».

Коммерческий директор брянского филиала Tele2: Каждый абонент сам для себя определяет, какие услуги ему необходимы

А еще в Брянской области Tele2 WI-FI-парк, который работает при помощи высокоскоростного 4G. Он находится в сквере перед районной администрацией в Клинцах. И пользуется большой популярностью у горожан. Каждый день в сети регистрируются десятки пользователей. В дальнейших планах Tele2 и дальше радовать жителей полезными и технологичными проектами.

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