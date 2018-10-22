2018-10-22T10:16:52+03:00
Ростелеком

«Ростелеком» подключил к интернету 46 лечебных учреждений на Брянщине

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ПАО РостелекомПАО Ростелеком
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«Ростелеком» завершил первый этап проекта по подключению к интернету лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ).

По техническому заданию госконтракта, компания подключила к единой информационной системе здравоохранения 447 медицинских организаций Центральной России, в том числе 46 – в Брянской области. Для этого провайдер цифровых услуг построил новые и модернизировал существующие волоконно-оптические линии связи и узлы доступа. Скорость передачи данных для медучреждений составила не менее 10 Мбит/с.

Александр Абрамков, вице-президент, директор МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»: «Мы завершили первый этап подключения к интернету медучреждений ЦФО, и сразу приступили ко второму. В результате доступ в Сеть получат более семисот больниц и поликлиник центра России. Это значительно расширит возможности наших врачей. Например, сервисы аудио- и видеоконференцсвязи позволят проводить врачебные консилиумы онлайн, а защищенные каналы связи обеспечат быстрый обмен конфиденциальными данными. Это поможет врачам не только ускорить диагностику, но и принимать более взвешенные решения, что в итоге положительно скажется на качестве жизни граждан».

К концу 2018 года «Ростелеком» подключит к интернету еще 300 медицинских организаций. Новая инфраструктура позволит более эффективно использовать дорогостоящее медицинское оборудование и преодолеть территориальную удаленность лечебных учреждений.

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