2018-10-22T10:16:52+03:00
Экономика

Будь в теме: задай свой вопрос управляющему банковской группы «Открытие»!

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Константин ИвановКонстантин Иванов
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Как известно, в начале года было объявлено о масштабном слиянии ряда крупных игроков в сфере банковского бизнеса и страхования под единым брендом «Открытие».

Сегодня это – масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. Основным акционером банка «Открытие» с долей 99,99% является Банк России, который гарантирует надежность и непрерывность деятельности банка. ПАО Банк «ФК Открытие» входит в список системно-значимых кредитных организаций, утвержденный ЦБ РФ.

В новую структуру войдут ПАО «Бинбанк», ПАО Национальный банк «Траст», ПАО «Росгосстрах-банк», а объединенная сеть ПАО Банк «ФК Открытие» станет одной из крупнейших в России – это 900 офисов и 6000 банкоматов в 70 регионах страны, в том числе и в Брянской области.

Бизнес-лидер банковской группы «Открытие» в регионе Константин Иванов готов ответить на вопросы читателей: об итогах объединения и планах развития в ближайшей перспективе, об интересных программах банка, новинках в сфере кредитования бизнеса и частных клиентов.

С 22 по 27 октября ждем ваши вопросы по адресу электронной почты: ekaterina.papakina@phkp.ru

Итоговый материал, где будут опубликованы самые интересные вопросы и самые актуальные ответы, читайте на нашем сайте.

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