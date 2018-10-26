2018-10-26T14:19:30+03:00
Общество

В Брянской области изменится расписание электричек ко Дню народного единства

4 ноября не будут курсировать некоторые поезда
Мария Дедкова
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Брянцев просят внимательно следить за расписанием.Брянцев просят внимательно следить за расписанием.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области изменится расписание пригородных поездов накануне Дня народного единства.

Так, элекричка РославльБрянск будет следовать 4 ноября, но выедет 5 ноября. В обратном направлении электропоезд будет курсировать 4 и 5 ноября.

В эти дни на участке ЖуковкаСещинская не будут ездить поезда № 6602 и №6601, сообщает пресс-служба МЖД.

Электричка НовозыбковУнеча выйдет в рейс 5 ноября, но не будет курсировать 4 ноября. В обратном направлении пригородный поезд будет перевозить пассажиров 4 и 5 ноября.

Брянцев просят внимательно следить за расписанием. Ознакомиться с изменениями в графике движения поездов можно на вокзалах и остановках.

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