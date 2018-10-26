СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-26T10:29:57+03:00

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Бюджет Брянской области увеличился больше чем на 700 миллионов рублей. Эти деньги удалось сэкономить за девять прошедших месяцев. К тому же увеличилось поступление налогов. Изменения в закон о бюджете рассмотрели депутаты на заседании областной Думы в четверг, 26 октября.

Дополнительные средства пойдут на покупку учебников для общеобразовательных и коррекционных школ. На это направят 183 миллиона рублей. 150 миллионов рублей выделят на новые автобусы. За 17 миллионов рублей купят транспорт для воспитанников детских домов. 150 миллионов рублей уйдет на покупку лекарств для брянцев, страдающих редкими заболеваниями. Дорожный фонд увеличится на 127 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе областного правительства.

30 миллионов рублей потратят на покупку дорожной и коммунальной техники. Столько же дополнительно выделят на безопасность школ.

36 миллионов рублей направят в Суражский промышленно-аграрный техникум на модернизацию оборудования.

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