2018-10-26T10:29:57+03:00
Общество

Бюджет Брянской области увеличился больше чем на 700 миллионов рублей

За 9 прошедших месяцев удалось сэкономить деньги
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
183 миллиона рублей выделят на покупку учебников.183 миллиона рублей выделят на покупку учебников.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Бюджет Брянской области увеличился больше чем на 700 миллионов рублей. Эти деньги удалось сэкономить за девять прошедших месяцев. К тому же увеличилось поступление налогов. Изменения в закон о бюджете рассмотрели депутаты на заседании областной Думы в четверг, 26 октября.

Дополнительные средства пойдут на покупку учебников для общеобразовательных и коррекционных школ. На это направят 183 миллиона рублей. 150 миллионов рублей выделят на новые автобусы. За 17 миллионов рублей купят транспорт для воспитанников детских домов. 150 миллионов рублей уйдет на покупку лекарств для брянцев, страдающих редкими заболеваниями. Дорожный фонд увеличится на 127 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе областного правительства.

30 миллионов рублей потратят на покупку дорожной и коммунальной техники. Столько же дополнительно выделят на безопасность школ.

36 миллионов рублей направят в Суражский промышленно-аграрный техникум на модернизацию оборудования.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
33-летнего брянца задержали по подозрению в краже велосипедов
В двух районах Брянской области нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны
В Брянске завершили ремонт трех скверов
В Брянскую область не пустили 100 килограммов винограда и яблок из Украины
В Суражском районе 17-летний парень украл золотые украшения у опекунши
В Брянске ушел из жизни следователь Владимир Болтышев
В Брянске за рекламу алкоголя оштрафовали директора магазина
В Брянске легковушка снесла забор жилого дома
Брянцев предупредили о гололеде
В Брянске начали отмечать 100-летие комсомола
В суражском магазине торговали просроченным мясом
В Брянске ищут свидетелей ДТП на улице Орловской
25 жительниц Брянской области наградят Почетным знаком «Материнская слава»
На трассе «Брянск-Погар» под колесами легковушки погиб 41-летний мужчина
В Брянской области увеличат налоги на букмекерский бизнес
СК: Житель Красной Горы до смерти забил жену лопатой
В Стародубском районе водитель ВАЗа насмерть сбил велосипедистку
У пассажира молдавского поезда нашли видеорегистраторы для продажи
В Брянской области увеличится ежемесячное пособие на третьего ребенка
Общественники оценят, как новый "майский указ" помог изменить качество жизни брянцев
Жительницу Рогнединского района осудили за украденные у матери кастрюли и сковородки
Брянскую строительную фирму оштрафовали на полмиллиона рублей за взятку чиновнику
В Брянской области стартовал антинаркотический месячник
В Бежице водитель иномарки сбил шестилетнего мальчика на «зебре»
Подробности ДТП в Карачевском районе: ранены трое
В Карачевском районе легковушка вылетела в кювет