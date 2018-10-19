В Брянской области завершился региональный этап конкурса карикатур «Энерговор! К ответу!»

19 Окт. 14:05 2018-10-22T10:16:52+03:00

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В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подведены итоги организованного предприятием регионального этапа конкурса плакатов и сатирических рисунков (карикатур) «Энерговор! К ответу!».

Конкурс проходил с 1 июня по 30 сентября 2018 года, к участию в нем были приглашены профессиональные художники, любители и школьники. Им было предложено представить на суд жюри сатирические изображения в номинациях «Плакат» и «Сатирический рисунок (карикатура)», акцентирующие внимание на недопустимости фактов хищения электроэнергии. В конкурсе приняли участие жители из большинства районов Брянской области и областного центра.

Работы оценивало жюри, в состав которого вошли сотрудники Брянскэнерго. В качестве главных критериев оценки были соответствие тематике и стилистике конкурса, общественная значимость, оригинальность и качество исполнения работы.

В итоге победителем в категории «Любители» стал Сергей Трухачев из Брянска, представивший на конкурс «иронические» рисунки. В категории «Школьники» победа присуждена учащемуся школы Злынковского района Дмитрию Журавлеву за плакат «Ты заплатил за электроэнергию?». В номинации «Сатирический рисунок» лучшей признана работа «Не влезай, убьет!» учащегося из Брянска Андрея Мурзенкова.

Работы победителей регионального конкурса будут переданы в ПАО «МРСК Центра» для участия в межрегиональном конкурсе «Энерговор! К ответу!», организованного энергокомпанией.