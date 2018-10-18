ГК «Надежда»: 30 лет строительных побед

18 Окт. 11:10 2018-10-19T10:15:00+03:00

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За это время застройщик возвел тысячи квадратных метров жилья, построил социально-значимые объекты для Брянска, реализовал масштабные проекты комплексной застройки. Компания становилась участником государственных программ по переселению из ветхого и аварийного жилья, обеспечивала жильем детей-сирот, а также решала проблемы обманутых дольщиков и одновременно продолжала расти профессионально. Профессионализм и внимательное отношение к рабочим кадрам всегда были главными приоритетами в работе компании.

Кадры решают все

Основал «Надежду» Заслуженный и Почетный строитель России, кандидат экономических наук, депутат Брянской областной Думы Александр Иванович Гавричков. Александр Иванович начинал свой трудовой путь простым каменщиком, был прорабом, постепенно дойдя до руководителя крупного строительного предприятия. Сейчас совместно с ним предприятием руководит его сын Евгений Александрович.

Сегодня «Надежда» прочно ассоциируется со словами доверия и надежность. Во многом – благодаря коллективу, состоящему из верных своему делу профессионалов.

– Основу составляют высококвалифицированные специалисты, имеющие многолетний опыт в строительстве, – рассказывает Евгений Гавричков. – Их знания, опыт и открытость новому – залог успеха компании, позволяющий идти в ногу со временем, сохранять традиции, преодолевать сложности и опережать конкурентов.

Недавний пример: в 2017 году в эксплуатацию было введено 73 тысячи квадратных метров жилья. «Надежда» – один из лидеров по этому показателю! А к концу этого года компания сдаст еще 56 тысяч квадратных метров. Это дома в ЖК «Академический» в центре Брянска (строительные позиции № 7 и 8), ЖК «Авалон» возле Кургана Бессмертия (позиция № 4) и эко-микрорайоне «Сосновый бор» в Володарском районе (позиция № 9).

ЖК «Академический» - гордость компании

Свое производство – это важно

Еще один секрет успешного развития – собственная производственная база. Она включает 100 единиц спецтехники, в том числе краны и сваебойное оборудование. На собственном заводе железобетонных конструкций производится почти 90% изделий для стройплощадок компании. Полностью освоена новая технология сборно-монолитного каркасного домостроения, соответствующая самым современным требованиям.

– Сегодня непростые времена, но как профессиональные строители, мы замечаем определенные плюсы нашего времени, – говорит Евгений Гавричков. – Конкуренция возросла, и она идет на пользу достойным, заставляет думать по-другому, выявляет слабые места, меняет образ мышления. Есть задача – делать качественно. И те, кто не сдастся, кто не опустит руки и предпримет соответствующие меры для того, чтобы выглядеть предпочтительней других, только выиграют на фоне остальных.

Экомикрорайон «Сосновый бор» - уникальное сочетание природы, комфортных квартир и продуманной инфраструктуры

Меняться к лучшему

Компания «Надежда» не стоит на месте, а растет и изменяется. Постоянно находится в поиске новых возможностей для улучшения качества жизни людей и заинтересована в том, чтобы жилье достойного уровня всегда оставалось доступным.

Застройщик активно реализует крупномасштабные проекты комплексной застройки.

Например, экомикрорайон «Сосновый бор» в Володарском районе Брянска с собственной территорией и инфраструктурой, а также сосновым лесом и благоустроенный парком по соседству. В шаговой доступности школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные центры, магазины и аптеки.

Таунхаусы в «Андреевском парке» - это комфортная жизнь за городом

Уникальный во всех отношениях коттеджный поселок таунхаусов «Андреевский парк», находящийся в 15-ти минутах езды от центра города. Это принципиально новый формат комфортной загородной жизни. Рядом прекрасная березовая роща, школа, два детских сада, школа олимпийского резерва. Удобный подъезд с новой асфальтированной дорогой. Прекрасное место для воспитания детей, здорового образа жизни и единения с природой.

ЖК «Академический» в центре Брянска (территория Старого аэропорта) – все дома построены в едином архитектурном стиле. Жилой комплекс является уникальным для города. Он соответствует всем современным требованиям для комфортной жизни. Территория полностью огорожена и находится под видеонаблюдением. На территории: детский сад, баскетбольные и волейбольные площадки, футбольное поле, комплекс work-out, вело- и беговые дорожки. Дизайнерская отделка мест общего пользования, система «умный дом» (позиция 13), ландшафтный дизайн.

Преимущество «Авалона» - подземная автомобильная парковка

ЖК «На Советской» расположена в самом центре Советского района города Брянска – это изящные благоустроенные многоквартирные дома из кирпича. Это огороженная территория с контролем доступа. Крышная котельная, транспортная доступность, современные детские игровые комплексы.

ЖК «Авалон» – современный жилой дом в историческом центре города рядом с центральным парком отдыха и Курганом Бессмертия. Он обладает всеми атрибутами жилья категории комфорт-класса: собственный подземный паркинг, просторные планировки и лоджии, живописный панорамный вид, огороженная территория.

Все жилые комплексы соответствуют современным эстетическим требованиям и гармонично вписываются в общий облик города, украшая его.

– Мы создаем жилье, в котором хочется жить и постоянно думаем над тем, как сделать жизнь в наших домах комфортнее. Мы заинтересованы в том, чтобы качественное жилье становилось доступным для всех, – резюмировал Евгений Гавричков.