«Умалат»: больше вкусных сыров по доступной цене

24 Окт. 10:00 2018-10-24T16:38:07+03:00

На всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» сотрудники компании представили свои новинки и рассказали о планах на будущее.

Изменить размер текста: A A

Одно из ведущих предприятий Брянской области - завод «Умалат» представил свою продукцию на всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень». Крупнейший сельскохозяйственный форум страны прошел в середине октября в Москве на территории ВДНХ.

Экспозиция брянских сыроделов произвела впечатление на гостей и жюри выставки. Официальная делегация руководителей области отметили высокое качество «умалатовских» сыров.

Сейчас компания выпускает продукцию под тремя торговыми марками: Unagrande*, Pretto** и Умалат. Сыры продают во всех крупных супермаркетах, а так же используют для приготовления блюд в популярных в кафе и изысканных ресторанах страны.

В составе умалатовских сыров только свежее отборное молоко, соль, молочнокислые бактерии и ферменты. В них нет консервантов и антибиотиков.

- Например, нежнейшая моцарелла при использовании вредных примесей просто не получится, - утверждает генеральный директор ЗАО «Умалат» Алексей Мартыненко.- Для изготовления шоколадных сыров мы берем тертое какао из Код-д’И-вуар. Его используют для производства шоколада известных фабрик. Заменители мы не приемлем. Такова наша принципиальная позиция.

В составе умалатовских сыров только свежее отборное молоко, соль, молочнокислые бактерии и ферменты.

За производством следят не только высококвалифицированные технологи, но и иностранные эксперты, которые помогают делать сыры «Умалат» неотличимыми от традиционных итальянских и кавказских сыров.

Покупатели сыров от компании «Умалат» могут не сомневаться в их свежести. Специалисты предприятия лично выезжают в супермаркеты, где продаются сыры и проверяют соблюдение температурного режима на полках. По словам руководства, это помогает потребителям на конечном этапе получить вкусный и свежий продукт.

На международной выставке «Золотая осень -2018» компания «Умалат» представила сразу две новинки: моцареллу в кубиках Unagrande Culinaria Professionale*** и сулугуни для хачапури бренда «Умалат».

Компания, учитывая пожелания потребителей, разработала новый формат нарезки сыров - мелкие кубики по пять миллиметров.

Завод «Умалат» готов дальше работать для своих покупателей и развиваться.

Каждый день на «Умалате» перерабатывают около 100 тонн молока в сутки. В скором времени производство увеличится в 2,5 раза.

- Во второй половине следующего года благодаря новому оборудованию мы будем перерабатывать уже 250 тонн молока в сутки, - говорит Алексей Мартыненко. - Совершенствуем цеха, которые занимаются производством сыворотки и моцареллы, увеличиваем степень автоматизации. Мы считаем, что в России есть возможность для расширения рынка свежих сыров. Спрос растет, все больше людей переходит на потребление моцареллы, маскарпоне и рикотты.

В скором времени продукция компании «Умалат» появится в магазинах Армении, Грузии, Узбекистана, Киргизстана, Белоруссии и Казахстана. Так же в перспективе - выход на рынок Арабских Эмиратов.

- Мы продолжаем работать и над тем, чтобы продукция стала доступна потребителю, - добавляет Алексей Мартыненко. - Ведем переговоры с крупными торговыми сетями, чтобы наши сыры были не только широко представлены в магазинах, но и наценки на них были как можно меньше. Чтобы покупатели смогли прийти в ближайший супермаркет и найти там вкусные и недорогие сыры компании «Умалат».

Завод «Умалат» готов дальше работать для своих покупателей.

Unagrande* - Унагранде

Pretto** - Претто

Unagrande Culinaria Professionale * - Унагранде Кулинария Профессионале

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».