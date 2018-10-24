В брянском заповеднике в этом году родились сразу 14 зубрят

24 Окт. 14:00 2018-10-24T15:07:49+03:00

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Вот это прибавление! У брянских зубров в этом году родилось сразу 14 телят. Такого не было за всю историю работы в заповеднике программы по восстановлению краснокнижного вида. Теперь в «Брянском лесу» обитают 78 зубров.

Зубрята рождались на свет весной и летом. Такие данные ученые получили просмотрев кадры с фотоловушек. А в октябре на подкормочную площадку кордона Пролетарский одновременно пришли 32 взрослых зубра и с ними 14 телят.

Краснокнижных животных на Брянщине становится все больше.Фото: заповедник "Брянский лес"

Почему нынешний сезон стал таким "урожайным"? Как говорят ученые, все дело в том, что в конце прошлого года в стаде зубров было 25 самок детородного возраста. У шести из них были телята в прошлом году. Значит остальные 19 были готовы стать мамами. Так что возможно пять "поздних" зубрят еще покажутся смотрителям.

- Мамами могут стать зубрихи, которые родились уже в «Брянском лесу», - говорит заместитель директора по научной работе заповедника Елена Ситникова. - Это и всеми любимая Фея, у которой было два теленка, и другие. Из восьми прибывших к нам год назад молодых самок минимум четыре родили телят.

В этом году в заповеднике большое прибавление.Фото: заповедник "Брянский лес"

Теперь брянские зубры - это не одно стадо. Они разбились на группы и обосновались на прилегающей к заповеднику территории в лесах Суземского, Трубчевского и Навлинского районов.

Программа по восстановлению зубров работает в заповеднике «Брянский лес» с 2011 года. Она существует также в Орле, Калуге и Смоленске. Всего в четырех соседних областях насчитывают около 650 исполинских животных.

Зубры любят отдыхать на теплом песке.Фото: заповедник "Брянский лес"

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