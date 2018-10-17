Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский представил министру МЧС России Евгению Зиничеву предложения по расширению сотрудничества при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

17 Окт. 21:05 2018-10-19T10:15:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 17 октября 2018 года, министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев провел рабочую встречу с генеральным директором «МРСК Центра» – управляющей организации «МРСК Центра и Приволжья» Игорем Маковским.

Стороны обсудили возможность повышения оперативности действий энергокомпаний с МЧС России в области ликвидации последствий технологических нарушений в электрических сетях.

Кроме этого, речь шла о возможности интеграции системы учета обращений граждан МРСК Центра, МРСК Центра и Приволжья, связанных с нарушениями электроснабжения, с аналогичной системой МЧС России.

На встрече также обсуждался вопрос взаимодействия в части использования инструментов оповещения территориальных структур ведомства, работающих в регионах деятельности энергокомпаний, для повышения качества и достоверности информирования населения по вопросам электроснабжения.