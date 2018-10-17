2018-10-19T10:15:00+03:00
Ростелеком

«Ростелеком» и ПФР представили новый обучающий модуль для пенсионеров «Видеообщение в интернете»

Компания «Ростелекомом» и Пенсионный Фонд России (ПФР) представили седьмую часть расширенного курса по программе «Азбука Интернета» для людей старшего возраста
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Модуль «Видеообщение в интернете» содержит обзор программ для видеообщения в сети, а также дополнительные материалы для обучения людей, уже освоивших базовые навыки работы в сети и стремящихся расширить свои знания. Слушатели дополнительного курса изучат программы для видеообщения: освоят их установку и функционал, узнают различия и преимущества.

«Ростелеком» и ПФР реализуют проект «Азбука интернета» уже несколько лет, постоянно дополняя его модулями по востребованным темам. Тематику разработок определяют слушатели курсов и пользователи интернета, направляя обращения через форму обратной связи на сайте проекта azbukainterneta.ru. Там же размещена доступная для скачивания электронная версия базового учебника, модули расширенного курса и полный комплект методических материалов к каждому уроку.

Материалы программы «Азбука интернета» могут использоваться преподавателями курсов компьютерной грамотности для людей старшего поколения как в качестве отдельных курсов по каждой теме, так и для организации дополнительных уроков в рамках базового курса для пользователей интернета старшего возраста.

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