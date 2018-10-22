2018-10-22T17:09:53+03:00
Общество

В Брянской области построят 13 детсадов

На это потратят больше 700 миллионов рублей
Мария Дедкова
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Работы должны завершить не позднее 31 декабря 2019 года.Работы должны завершить не позднее 31 декабря 2019 года.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Брянской области к 2020 году построят шесть новых детсадов и семь пристроек. В них могут ходить 1100 ребят, в том числе 780 малышей до трех лет.

В Брянске появится два новых учреждения и семь пристроек к существующим детским садам. По одному детсаду появится в Брянском, Суражском, Комаричском и Почепском районах.

На создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет Брянской области из федерального бюджета выделили 423,5 миллиона рублей и 303 миллиона рублей из областного бюджета.

Строительство объектов должны завершить не позднее 31 декабря 2019 года. Такое указание дал глава государства.

Уже в этом году начнется строительство детских садов на улице Романа Брянского, в поселке Путевка, в Сураже, в селе Дмитрово Почепского района, на улице Новозыбковской и пристройки к детскому саду № 155 «Светлячок» в Брянске. Аукцион на работы в последних двух объектах пройдет в ноябре, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

По всем объектам уже разработали проектно-сметную документацию, имеются положительные заключения государственной экспертизы.

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