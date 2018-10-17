Золотые достижения ОАО «Консервсушпрод»

17 Окт. 12:45 2018-10-19T10:15:02+03:00

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С 10 по 13 октября в Москве прошла традиционная всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень­2018». Сюда приехали представители бизнеса со всей России, а также руководство страны. Свою продукцию представили больше тысячи компаний, в том числе и брянское ОАО «Консервсушпрод».

Заслуженные награды всероссийского уровня

В этом году выставка «Золотая осень проходила уже в 20­й раз. Столько же раз в выставке участвовало одно из старейших предприятий Брянской области – ОАО «Консервсушпрод».

Продукцию стародубского завода каждый год отмечают на всероссийских и международных выставках.

Накануне Дня работников сельского хозяйства медалями отметили сразу пять видов продукции ОАО «Консервсушпрод».

Победа стародубского предприятия – не случайность. Внедрение новых технологий, модернизация производства, партнерство с проверенными поставщиками качественного сырья позволили предприятию занять достойное место на современном рынке.Наград высшей пробы удостоились сыр сливочный с топленым молоком, ряженка, говяжий язык в желе, рассольник с мясом и новинка – салат «Белоцерковный».

– Мы работаем только с сырьем, которое прошло проверку экспертов, – говорит главный инженер ОАО «Консервсушпрод» Ольга Кужелева. – Мясо и молоко от местных производителей, а также свежие овощи – вот наш секрет. Все натурально, поэтому и качественно.

Салат «Белоцерковный» - новинка этого года.

Консервы изготавливают, руководствуясь международными требованиями. Вся продукция герметично запакована и долго сохраняет свежесть, а главное, вкус.

Гости «Золотой осени» в целом отметили качество мясных и овощных консервов, сметаны, сыров и других продуктов стародубского предприятия.

Для производства молочной продукции используют сырье с собственной фермы.

Новинки и хиты продаж

«Консервсушпрод» представил на выставке свои новинки и уже полюбившуюся покупателям продукцию.

На предприятии выпускают кетчупы и майонезы под брендом «Шеф­меню». На рынке они всего пару лет, но уже успели по­настоящему полюбиться покупателям. Предприятие предлагает на выбор три вида майонезов: на перепелином яйце, с лимонным соком и оригинальный. В их составе нет никаких консервантов и загустителей. Кетчупы от «Консервсушпрод» также натуральны. В них нет крахмала и сухих порошков. «Шашлычный», «Барбекю» и «Томатный» – это только спелые помидоры и разнообразные специи.

Каждая золотая медаль - это признание качества продукции.

Еще один хит – линейка продукции быстрого питания «Бизнес­повар». Ее называют находкой для занятых хозяек. ОАО «Консервсушпрод» предлагает попробовать заливное, гуляш с гречкой, мясо с макаронами, мясо с горошком, мясо с овощами, мясо с фасолью, фрикадельки с рисом, курицу с рисом. Готовый обед или ужин достаточно открыть и съесть. Для этого не нужна плита. А после еды не нужно мыть гору грязной посуды.

Урожай нынешнего года покупатели могут найти в консервации «Гурманыч» от ОАО «Консервсушпрод». Здесь есть соленые огурчики и помидоры, тушеная кабачковая икра. Овощи заготавливают по домашним рецептам. Из консервантов – лишь соль, томатная паста и лимонная кислота.

Как говорят представители предприятия, покупатели с удовольствием берут кукурузу и горошек в стеклянных банках. Их можно использовать как ингредиент и как самостоятельное блюдо.

В ассортименте ОАО «Консервсушпрод» есть молочные продукты, а также полутвердые и плавленые сыры, которые так полюбились брянцам.

Предприятие с вековой историей

В следующем году предприятию ОАО «Консервсушпрод» исполняется уже 90 лет! В 1929 году это был небольшой овощесушильный завод. Здесь перерабатывали картофель в крахмал. А уже в конце 1950­х годов стародубский завод считался крупнейшим производителем сушеных овощей в Советском Союзе. Основными его потребителями стали Министерство внутренних дел и Министерство обороны СССР, которые, как известно, предъявляли высокие требования к качеству продукции. ОАО «Консервсушпрод» со временем не потеряло своих лидирующих позиций в числе производителей Брянской области. Теперь предприятие не только «кормит» солдат российской армии, но и радует своими товарами обычных покупателей. Сегодня ОАО «Консервсушпрод» – это огромное предприятие, которое сочетает в себе полноценные консервные заводы – овощной и мясной и производит около сотни наименований продукции.

Предприятие предлагает несколько видов первых блюд.

Для успешной работы необходимо качественное и современное оборудование. И у ОАО «Консервсушпрод» оно есть. Все цеха оснащены производственными линиями, обеспечивающими изготовление максимально широкого ассортимента продукции. Машины были закуплены совсем недавно. Они позволили предприятию увеличить производство на 13 процентов.

Товары стародубского завода каждый год отмечают на всероссийских и международных выставках. Но, как говорят руководители предприятия, они не намерены останавливаться на достигнутом. ОАО «Консервсушпрод» продолжит радовать своих покупателей любимыми продуктами и вкусными новинками.

ВАЖНО!

Генеральный директор ОАО «Консервсушпрод» Михаил Адамов.

Михаил АДАМОВ, генеральный директор ОАО «Консервсушпрод»:

– У нас коллектив профессионалов, преданных своему делу. Он стабилен и надежен! С такими мастерами своего дела приятно работать и решать важнейшие задачи по созданию новых продуктов. Только за последний год мы сделали много нового, и у нас есть уже значительные достижения!

ЦИФРЫ

683 млн. рублей – таков доход предприятия «Консервсушпрод» за первые полгода 2018­го. 587,1 тонны овощей и 255,1 тонны мяса переработали на заводе.

2,5 млн. плодоовощных консервов и 987,8 тыс. мясных консервов выпустили в ОАО «Консервсушпрод» за шесть месяцев. На 13,4% увеличился выпуск консервов из мяса и овощей. Он составил 963,8 тыс. банок.

По данным правительства Брянской области

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