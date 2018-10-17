2018-10-19T10:15:02+03:00
Общество

Золотые достижения ОАО «Консервсушпрод»

Продукция предприятия получила высшие награды на международной выставке
Игорь ЗАЙЦЕВ
Поделиться:
Генеральный директор ОАО "Консервсушпрод" Михаил Адамов: "Пять золотых медалей - это достижение нашего коллектива, преданного своему делу".Генеральный директор ОАО "Консервсушпрод" Михаил Адамов: "Пять золотых медалей - это достижение нашего коллектива, преданного своему делу".
Изменить размер текста:

С 10 по 13 октября в Москве прошла традиционная всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень­2018». Сюда приехали представители бизнеса со всей России, а также руководство страны. Свою продукцию представили больше тысячи компаний, в том числе и брянское ОАО «Консервсушпрод».

Заслуженные награды всероссийского уровня

В этом году выставка «Золотая осень проходила уже в 20­й раз. Столько же раз в выставке участвовало одно из старейших предприятий Брянской области – ОАО «Консервсушпрод».

Продукцию стародубского завода каждый год отмечают на всероссийских и международных выставках.

Продукцию стародубского завода каждый год отмечают на всероссийских и международных выставках.

Накануне Дня работников сельского хозяйства медалями отметили сразу пять видов продукции ОАО «Консервсушпрод».

Победа стародубского предприятия – не случайность. Внедрение новых технологий, модернизация производства, партнерство с проверенными поставщиками качественного сырья позволили предприятию занять достойное место на современном рынке.Наград высшей пробы удостоились сыр сливочный с топленым молоком, ряженка, говяжий язык в желе, рассольник с мясом и новинка – салат «Белоцерковный».

– Мы работаем только с сырьем, которое прошло проверку экспертов, – говорит главный инженер ОАО «Консервсушпрод» Ольга Кужелева. – Мясо и молоко от местных производителей, а также свежие овощи – вот наш секрет. Все натурально, поэтому и качественно.

Салат «Белоцерковный» - новинка этого года.

Салат «Белоцерковный» - новинка этого года.

Консервы изготавливают, руководствуясь международными требованиями. Вся продукция герметично запакована и долго сохраняет свежесть, а главное, вкус.

Гости «Золотой осени» в целом отметили качество мясных и овощных консервов, сметаны, сыров и других продуктов стародубского предприятия.

Для производства молочной продукции используют сырье с собственной фермы.

Для производства молочной продукции используют сырье с собственной фермы.

Новинки и хиты продаж

«Консервсушпрод» представил на выставке свои новинки и уже полюбившуюся покупателям продукцию.

На предприятии выпускают кетчупы и майонезы под брендом «Шеф­меню». На рынке они всего пару лет, но уже успели по­настоящему полюбиться покупателям. Предприятие предлагает на выбор три вида майонезов: на перепелином яйце, с лимонным соком и оригинальный. В их составе нет никаких консервантов и загустителей. Кетчупы от «Консервсушпрод» также натуральны. В них нет крахмала и сухих порошков. «Шашлычный», «Барбекю» и «Томатный» – это только спелые помидоры и разнообразные специи.

Каждая золотая медаль - это признание качества продукции.

Каждая золотая медаль - это признание качества продукции.

Еще один хит – линейка продукции быстрого питания «Бизнес­повар». Ее называют находкой для занятых хозяек. ОАО «Консервсушпрод» предлагает попробовать заливное, гуляш с гречкой, мясо с макаронами, мясо с горошком, мясо с овощами, мясо с фасолью, фрикадельки с рисом, курицу с рисом. Готовый обед или ужин достаточно открыть и съесть. Для этого не нужна плита. А после еды не нужно мыть гору грязной посуды.

Урожай нынешнего года покупатели могут найти в консервации «Гурманыч» от ОАО «Консервсушпрод». Здесь есть соленые огурчики и помидоры, тушеная кабачковая икра. Овощи заготавливают по домашним рецептам. Из консервантов – лишь соль, томатная паста и лимонная кислота.

Как говорят представители предприятия, покупатели с удовольствием берут кукурузу и горошек в стеклянных банках. Их можно использовать как ингредиент и как самостоятельное блюдо.

В ассортименте ОАО «Консервсушпрод» есть молочные продукты, а также полутвердые и плавленые сыры, которые так полюбились брянцам.

Предприятие с вековой историей

В следующем году предприятию ОАО «Консервсушпрод» исполняется уже 90 лет! В 1929 году это был небольшой овощесушильный завод. Здесь перерабатывали картофель в крахмал. А уже в конце 1950­х годов стародубский завод считался крупнейшим производителем сушеных овощей в Советском Союзе. Основными его потребителями стали Министерство внутренних дел и Министерство обороны СССР, которые, как известно, предъявляли высокие требования к качеству продукции. ОАО «Консервсушпрод» со временем не потеряло своих лидирующих позиций в числе производителей Брянской области. Теперь предприятие не только «кормит» солдат российской армии, но и радует своими товарами обычных покупателей. Сегодня ОАО «Консервсушпрод» – это огромное предприятие, которое сочетает в себе полноценные консервные заводы – овощной и мясной и производит около сотни наименований продукции.

Предприятие предлагает несколько видов первых блюд.

Предприятие предлагает несколько видов первых блюд.

Для успешной работы необходимо качественное и современное оборудование. И у ОАО «Консервсушпрод» оно есть. Все цеха оснащены производственными линиями, обеспечивающими изготовление максимально широкого ассортимента продукции. Машины были закуплены совсем недавно. Они позволили предприятию увеличить производство на 13 процентов.

Товары стародубского завода каждый год отмечают на всероссийских и международных выставках. Но, как говорят руководители предприятия, они не намерены останавливаться на достигнутом. ОАО «Консервсушпрод» продолжит радовать своих покупателей любимыми продуктами и вкусными новинками.

ВАЖНО!

Генеральный директор ОАО «Консервсушпрод» Михаил Адамов.

Генеральный директор ОАО «Консервсушпрод» Михаил Адамов.

Михаил АДАМОВ, генеральный директор ОАО «Консервсушпрод»:

– У нас коллектив профессионалов, преданных своему делу. Он стабилен и надежен! С такими мастерами своего дела приятно работать и решать важнейшие задачи по созданию новых продуктов. Только за последний год мы сделали много нового, и у нас есть уже значительные достижения!

ЦИФРЫ

683 млн. рублей – таков доход предприятия «Консервсушпрод» за первые полгода 2018­го. 587,1 тонны овощей и 255,1 тонны мяса переработали на заводе.

2,5 млн. плодоовощных консервов и 987,8 тыс. мясных консервов выпустили в ОАО «Консервсушпрод» за шесть месяцев. На 13,4% увеличился выпуск консервов из мяса и овощей. Он составил 963,8 тыс. банок.

По данным правительства Брянской области

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Электронный паспорт гражданина РФ: как получить и когда начнут выдавать
Через два, максимум, три года в Россию на смену традиционного удостоверения личности придет электронный паспорт гражданина РФ. Минэкономразвития уже начал работу над новым законопроектом. "Комсомолка" разбиралась в нюансах нововведения
Минимум энергозатрат, максимум природоохранных технологий – столичные предприятия поделились видением энергетики будущего
Комплекс городского хозяйства и промышленные предприятия Москвы на Российской энергетической неделе рассказали о проектах повышения энергоэффективности и экологичности
Повышение возраста продажи алкоголя в России: За спиртным - после 21 года
В России хотят повысить возраст, с которого можно покупать алкоголь, «Комсомолка» поговорила с экспертами и узнала их мнение о предложении повысить возраст продажи алкоголя в России [инфографика]
Новости 24
59-летнего автомобилиста будут судить за смертельное ДТП в Брянском районе
Брянский спортсмен Егор Климонов представит Россию на чемпионате мира по тяжелой атлетике
В Брянске с поличным задержали серийного карманника-рецидивиста
В Брянске на улице Уральской закроют железнодорожный переезд
На начальника отдела полиции станции Брянск-I завели уголовное дело
В рамках VII Славянского международного экономического форума состоится Молодежная игра: профессии в новом цифровом мире
Трое предпринимателей из Брасовского района пойдут под суд за торговлю сомнительным мясом
Брянских водителей на выходных ждут массовые проверки на дорогах
В Дятьковском районе нашли опасную дорогу к школе
Жительница Погара пойдет под суд за аферу в крупном магазине
В Новозыбкове иномарка сбила женщину с ребенком
В Брянске сквер имени Морозова замостили плиткой
Главным арбитражным судьей Брянской области стал Евгений Егоров
Осужденный Виктор Филипков вернулся на работу в Брянскую городскую администрацию
По факту гибели 17-летнего подростка в Брянске завели уголовное дело