Качество колбас «Деснянского пищекомбината» высоко оценили на международном уровне

17 Окт. 12:30 2018-10-17T12:40:01+03:00

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В Москве с 10 по 13 октября прошла международная агропромышленная выставка «Золотая осень­2018». В этом году на форум приехали около 1300 предприятий из 12 стран. Свою продукцию на престижной выставке представили и брянские производители. Особой популярностью у гостей форума пользовалась экспозиция «Деснянского пищекомбината» из Трубчевска.

Предприятие входит в число лидеров мясоперерабатывающей промышленности Брянской области. Внедрение новых технологий, модернизация производства и использование охлажденного мясосырья позволили «Деснянскому ПК» занять достойное место на современном рынке.

В этом году продукция предприятия завоевала сразу 3 награды. «Золота» удостоилась колбаса «Московская ГОСТ» и «Мортаделла», а серебряную медаль присудили колбасе «Докторской».

Колбаса «Мортаделла» удостоилась золотой медали.

Такая высокая оценка далеко не случайность. «Деснянский ПК» постоянно совершенствуется, выпуская качественную продукцию.

Колбаса «Московская ГОСТ» от «Деснянского пищекомбината» выпускается с 2005 года и давно уже пользуется популярностью у нашего потребителя. Ведь в ее составе только мясо, 100% натуральные ингредиенты и «карамельное» копчение на ольхе. Они делают вкус продукта насыщенным, а аромат неповторимым.

На "Золотой осени-2018" "Деснянский пищекомбинат" получил две золотые и одну серебряную медали.

Колбаса «Мортаделло» от «Деснянского пищекомбината» уже четыре года на рынке. За это время она успела успешно полюбиться покупателям. Ведь в ее составе только мясо и натуральные специи. Они делают вкус продукта приятным, а аромат насыщенным.

Колбаса «Докторская», удостоенная высокой оценки членов жюри, также стала хитом у брянских покупателей. Главная причина – колбаса натуральная. В ее составе только отборное мясо, свежие яйца и натуральное молоко с местных хозяйств. Равномерная структура среза, ни с чем не сравнимый аромат и насыщенный вкус – вот отличительные свойства этого продукта!

– Мы работаем только с охлажденным сырьем от ферм, которые прошли экспертные проверки, – рассказывает руководитель «Деснянского пищекомбината» Михаил Аминтазаев. – Контроль качества, надежное оборудование, грамотные специалисты и их добрые руки – вот секрет нашего успеха!

Найти трубчевские колбасы можно на полках в каждом крупном супермаркете Брянской области. Отведать продукцию «Деснянского пищекомбината» могут жители соседних регионов и областей ЦФО.

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