2018-10-17T12:40:01+03:00
Общество

Качество колбас «Деснянского пищекомбината» высоко оценили на международном уровне

Флагман пищевой промышленности Брянской области представил свою продукцию на выставке «Золотая осень­2018»
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз и представители официальной делегации оценили экспозицию «Деснянского пищекомбината».Губернатор Брянской области Александр Богомаз и представители официальной делегации оценили экспозицию «Деснянского пищекомбината».
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В Москве с 10 по 13 октября прошла международная агропромышленная выставка «Золотая осень­2018». В этом году на форум приехали около 1300 предприятий из 12 стран. Свою продукцию на престижной выставке представили и брянские производители. Особой популярностью у гостей форума пользовалась экспозиция «Деснянского пищекомбината» из Трубчевска.

Предприятие входит в число лидеров мясоперерабатывающей промышленности Брянской области. Внедрение новых технологий, модернизация производства и использование охлажденного мясосырья позволили «Деснянскому ПК» занять достойное место на современном рынке.

В этом году продукция предприятия завоевала сразу 3 награды. «Золота» удостоилась колбаса «Московская ГОСТ» и «Мортаделла», а серебряную медаль присудили колбасе «Докторской».

Колбаса «Мортаделла» удостоилась золотой медали.

Колбаса «Мортаделла» удостоилась золотой медали.

Такая высокая оценка далеко не случайность. «Деснянский ПК» постоянно совершенствуется, выпуская качественную продукцию.

Колбаса «Московская ГОСТ» от «Деснянского пищекомбината» выпускается с 2005 года и давно уже пользуется популярностью у нашего потребителя. Ведь в ее составе только мясо, 100% натуральные ингредиенты и «карамельное» копчение на ольхе. Они делают вкус продукта насыщенным, а аромат неповторимым.

На "Золотой осени-2018" "Деснянский пищекомбинат" получил две золотые и одну серебряную медали.

На "Золотой осени-2018" "Деснянский пищекомбинат" получил две золотые и одну серебряную медали.

Колбаса «Мортаделло» от «Деснянского пищекомбината» уже четыре года на рынке. За это время она успела успешно полюбиться покупателям. Ведь в ее составе только мясо и натуральные специи. Они делают вкус продукта приятным, а аромат насыщенным.

Колбаса «Докторская», удостоенная высокой оценки членов жюри, также стала хитом у брянских покупателей. Главная причина – колбаса натуральная. В ее составе только отборное мясо, свежие яйца и натуральное молоко с местных хозяйств. Равномерная структура среза, ни с чем не сравнимый аромат и насыщенный вкус – вот отличительные свойства этого продукта!

– Мы работаем только с охлажденным сырьем от ферм, которые прошли экспертные проверки, – рассказывает руководитель «Деснянского пищекомбината» Михаил Аминтазаев. – Контроль качества, надежное оборудование, грамотные специалисты и их добрые руки – вот секрет нашего успеха!

Найти трубчевские колбасы можно на полках в каждом крупном супермаркете Брянской области. Отведать продукцию «Деснянского пищекомбината» могут жители соседних регионов и областей ЦФО.

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