ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» принесло в копилку Брянской области шесть медалей на «Золотой осени­-2018»

17 Окт. 12:00 2018-10-17T12:40:33+03:00

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В Москве на ВДНХ с 10 по 13 октября прошла всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень». Это крупнейший форум, на котором встречаются сельхозпроизводители со всей страны. Выставка ежегодно проводится в середине октября. Она приурочена к Дню работников сельского хозяйства. В этом году «Золотая осень» отметила свой 20­летний юбилей.

Брянскую область на выставке представляли крупнейшие предприятия региона. Этот год для Брянщины выдался удачным на медали. Всего наши производители завоевали 75 рекордных для нас медалей. Шесть из них заслуженно получил «Бежицкий хлебокомбинат».

ОАО "Бежицкий хлебокомбинат" ежегодно участвует в выставке.

От маленького завода до крупнейшего предприятия

ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» – это старейшее предприятие в Брянске. Оно ведет свою историю с 1934 года. До войны хлебозавод топился дровами, которые заготавливали сотрудники предприятия. Тесто вымешивали вручную. Предприятие выпускало в основном ржаной хлеб. А булочными изделиями радовало жителей Бежицы только по праздникам.

Сейчас на предприятии выпускают больше 200 наименований продукции. Это хлебобулочные и кондитерские изделия.

– Кроме того, наше предприятие использует муку собственного производства, которую мы выпускаем на мельничном комплексе, – рассказывает главный технолог «Бежицкого хлебокомбината» Надежда Каплицкая. – Мука обладает высокими хлебопекарными качествами. Зерно для нее проходит строгий отбор по физико­химическим и биологическим показателям. В сентябре этого года брянская мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта ТМ «Дебряночка» завоевала золотую медаль и награждена дипломом I степени «За высокое качество продукции» на X Всероссийском смотре качества муки и крупы.

На выставку «Золотая осень» пекари и технологи предприятия привезли новинки и полюбившиеся покупателям сдобы и пряники. Стенд «Бежицкого хлебокомбината» готовили несколько недель. Все композиции вылеплены вручную.

Стенд "Бежицкого хлебокомбината" готовили несколько недель.

Специалисты ценят качество, а покупатели – вкус

Золотыми медалями отметили сдобу «Московскую» и витушку «Обсыпную» – сдобную плетенку, обсыпанную маком и кунжутом. «Серебро» получили еще четыре наименования продукции предприятия. Среди победителей новинка этого года – мармелад «Янтарный». Это на 100 процентов натуральный продукт. В его составе всего 5 компонентов, в том числе агар­агар и яблочное пюре.

Высокую оценку получили также батон «Осенний» ­– традиционный батон из муки высшего сорта и хлеб «Белорусский» – заварной ржано-­пшеничный хлеб. Он продается всегда в нарезке.

– Весь хлеб мы выпекаем на живых заквасках, – говорит Надежда Каплицкая. – Это традиционные рецепты, которые проверены годами.

Серебряной медали удостоился традиционный глазированный пряник «Брянский». Его выпускают в разном весе: 180, 400 и 700 граммов. Самый большой упаковывают в картонную коробку. Он стал своего рода символом нашего города. Брянский пряник можно привезти в подарок из поездки.

Продукцию ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» можно купить почти во всех магазинах Брянска. Хлеб и кондитерские изделия доставляют в 23 района области. Продукцию предприятия реализуют и у соседей: в Орле, Калужской и Смоленской областях. ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» не собирается останавливаться на достигнутом: технологи и пекари по­прежнему будут радовать покупателей новинками, испеченными с заботой и любовью.

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