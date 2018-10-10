Работники ООО «БрянскЭлектро»: покорители энергии

СЕГОДНЯ 16:25 2018-10-10T17:04:08+03:00

В смотре профталантов «БрянскЭлектро» приняли участие сотрудники со всех концов Брянщины

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Первый осенний месяц для энергетиков ООО «БрянскЭлектро» увенчался ежегодными соревнованиями электротехнического персонала по обслуживанию распределительных сетей. Это событие по праву считается одним из важнейших ежегодных профессиональных испытаний работников компании.

На три дня, с 26 по 28 сентября, 12 команд из Дубровского, Дятьковского, Клинцовского, Навлинского, Новозыбковского, Почепского, Севского, Стародубского, Трубчевского и Унечского районов и двух объединенных РЭС Бежицкого и Советского районов города Брянска сошлись в дружественном состязании на учебно-тренировочном полигоне Дятьковского структурного подразделения.

«Сегодня у нас праздник. Собрались профессионалы, чтобы еще раз определить лучших из лучших, – отметила в своем приветственном слове к участникам состязания технический директор Филиала – главный инженер Татьяна Шульпенкова. – В данных соревнованиях нет проигравших. Каждый работник приобретает новые навыки, новые знания».

Оказание первой помощи пострадавшему от действия электрического тока без применения спецтехники

Программа соревнований включала в себя 9 этапов, из которых складывалась формула профессионального мастерства рабочего состава. Каждый из этапов – это усложненный вариант тех работ, которые электроэнергетики выполняют ежедневно.

Основными критериями, по которым судьи оценивали мастерство участников, стали такие качества как профессионализм, ответственность в исполнении заданий, экипировка команд, наличие защитных средств, умение пользоваться рабочими инструментами и оперативно-технической документацией.

На первом этапе осуществлялась проверка знаний действующих правил, инструкций и норм с использованием компьютерной программы ОЛИМПОКС. Победителем в сражении с искусственным интеллектом вышла бригада Дубровского СП.

Электрики компании отлично ладят с компьютерной техникой

Второй этап выявил лучших в оказании первой неотложной медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока на опоре ВЛ 10кВ без применения спецтехники в лице представителей команды Объединенного Бежицкого РЭС.

Быстрее и качественнее всех заполнил наряд-допуск мастер Унечского СП Шкред В. Н. Данное задание было третьим этапом в общем командном зачете.

На четвертом этапе лучшими электромонтерами по монтажу трехфазного щита учета с контуром заземления на опоре № 1 ВЛИ-0,4кВ признаны рабочие Навлинского СП. Их успех разделила на пятом и седьмом этапах команда электромонтеров объединенного Советского РЭС в монтаже самонесущего изолированного провода в пролете опор № 21-23 и шлейфов проводом СИП на РЛНД-3.

Работники объединенного Бежицкого РЭС в шестом этапе зарекомендовали себя в качестве лучших ремонтников по замене опорного изолятора фазы «В» с дугогасящей камерой выключателя загрузки.

Работник осуществляет монтаж опорного изолятора фазы «В» с дугогасящей камерой выключателя нагрузки

Бригада Дятьковского СП проявила себя в роли первоклассных спасателей в рамках восьмого этапа испытаний по ликвидации очага возгорания трансформатора в ТП-2.

На девятом этапе в демонстрации профессионального мастерства водителей лучшим стал М. А. Костин из Севского СП.

Лидеры соревнований этого года – команда Объединенного Бежицкого РЭС, показавшая первоклассную подготовку на этапах «Монтаж трехфазного щита учета с контуром заземления на опоре», «Монтаж самонесущего изолированного провода в пролете опор» и «Замена опорного изолятора фазы «В» с дугогасящей камерой выключателя нагрузки», а также набравшая значительное число баллов (от 195 до 215) на пяти из девяти этапов. Это позволило ей занять первую строчку в общем зачете. Вторыми стали работники Дятьковского СП, а третье место закрепилось за бригадой Навлинского СП.

Объединенный Бежицкий РЭС – победитель конкурса

«Все победители отличились высоким уровнем профессионализма, продемонстрировав знания, опыт, способность грамотно расставлять приоритеты и оказывать поддержку коллегам», – говорит технический директор Филиала – главный инженер Татьяна Шульпенкова. – Ежегодные соревнования профессионального мастерства среди энергетиков позволяют не только определить уровень профессиональной подготовки специалистов, но и существенно повысить его, поскольку такие встречи являются площадкой для обмена опытом»

Все победители и призеры состязаний стали обладателями ценных подарков и почетных грамот от руководства предприятия.