«Чистая планета» научит брянцев культуре раздельного сбора мусора

СЕГОДНЯ 17:45 2018-10-09T18:22:32+03:00

С 1 января 2019 года на территории всех субъектов России должна появиться система раздельного сбора твердых коммунальных отходов, призванная улучшить экологическую ситуацию в регионах

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Согласно федеральному законодательству эту функцию берет на себя региональный оператор. В Брянске – ОАО «Чистая планета», которая уже не первый год комплексно занимается «мусорной» проблемой региона.

Наряду с вопросами по организации технологии такой системы со стороны регионального оператора немаловажную роль играет и соответствующее поведение населения, которое накапливает коммунальные отходы.

Как показывает опыт предыдущих попыток, запустить «пилотные» проекты не только на территории Брянской области мешали: несвоевременный вывоз накопившегося мусора, сбор разделенного мусора в один мусоровоз, недостаточная информационная поддержка проекта, а также отсутствие материальной заинтересованности населения.

Проанализировав внедряемые системы раздельного сбора отходов в городах, ОАО «Чистая планета», как региональных оператор по обращению с отходами в Брянской области, выступила инициатором создания «пилотной» площадки для апробации системы раздельного сбора отходов.

Общая схема предлагаемой системы раздельного сбора отходов следующая:

– выбор территории жилой застройки с численностью населения 500-1000 человек;

– определение расположения места для временного накопления отходов с учетом соблюдения всех требований по раздельному сбору;

– определение видов полезных фракций отходов, которые будут собираться раздельно (стекло, пластик, металл, пищевые отходы);

– создание соответствующей инфраструктуры (специальные мусорные контейнеры на оборудованной площадке);

– создание условий для стимулирования населения, занимающегося раздельным сбором отходов.

Проект для студентов

Апробировать этот проект было предложено Брянскому государственному инженерно-технологическому университету (БГИТУ). Между вузом и ОАО «Чистая планета» сложились прочные партнерские отношения. Студенты университета сами принимали активное участие в реализации проектов «мусорной» тематики: и при разработке территориальной схемы обращения с отходами в Брянской области, и при проведении инвентаризации контейнерных площадок по области и прочее.

К тому же территория вуза полностью подходит под требования«пилотного» проекта.

Во-первых, на территории кампуса БГИТУ расположены четыре общежития с постоянным числом проживающих около 800 человек. Во-вторых, есть возможность разместить пункт приема вторичного сырья таким образом, чтобы она был в доступности как для населения, так и для мусоровозов. В-третьих, студенческая аудитория всегда была самой «подвижной» частью общества, которая хорошо реагирует на нововведения разного рода, да и сама вузовская среда, являясь в некоторой степени обособленным сообществом, позволяет собрать необходимые статистические данные, на основании анализа которых возможно оценить положительные и отрицательные стороны предлагаемой модели.

За каждый сданный объем вторичных ресурсов студент будет получать либо оплату наличными, либо соответствующую сумму на счет мобильного телефона.

Кампус университета представляет интерес в качестве «пилотной» площадки и в связи с тем, что он примыкает к крупному жилому микрорайону – 311 кварталу, жители которого часто используют сквер перед главным корпусом университета как традиционное место отдыха. Таким образом, местные жители также могут поучаствовать в этом проекте.

В перспективе внедрение аналогичной инфраструктуры уже на территории микрорайона позволит расширить зону охвата «пилотного» проекта. Это повысит его эффективность и даст более полную картину.

Параллельно с этим можно будет проработать и другие механизмы стимулирования раздельного сбора ТКО. Например, через дифференциацию платежей за транспортирование отходов.

Началу старта этой совместной работы было посвящено мероприятие, которое и состоялось на днях в одном из корпусов БГИТУ.

С начала мая сотрудники регионального оператора совместно с вузом провели инвентаризацию контейнерных площадок и мест накопления отходов на всей территории Брянской области. Прошли встречи спредставителями администраций муниципальных районов, где главам и их замам по ЖКХ подробно рассказали о новой системе обращения отходов.

Реформа, которую ждали

Напомним, региональный оператор будет вывозить все отходы с мест накопления. Для включения в график транспортирования отходов необходимо будет заключить договор (для юридических лиц), или сотрудникам администрации ответственным за ЖКХ, сотрудникам департамента природных ресурсов согласовать место сбора. В случае обнаружения несанкционированных свалок региональный оператор выясняет собственника земельного участка (в настоящие время данная обязанность лежит на органах местного самоуправления), направляет ему уведомление о необходимости ликвидации свалки на земельном участке. Если это не происходит, то региональный оператор за свой счет вывозит отходы, а собственнику земельного участка выставляет счет за ликвидацию. Подробнее система ликвидации несанкционированных свалок прописана в законе.

Региональный оператор не имеет права направлять отходы на несанкционированные свалки в соответствии с действующим законодательством. Если отходы будут доставлены на закрытые свалки, регионального оператора оштрафуют. И штрафы будут очень высоки! Отходы можно размещать только на полигонах, включенных в государственный реестр. В Брянской области таких полигонов всего16! Все остальные свалки закрыты по искам природоохранной прокуратуры еще несколько лет назад. Разрешенные места размещения отходов указаны в территориальной схеме отходов. Таим образом, региональный оператор не может нарушать закон и отправлять отходы в леса или в поля!

Расходы на оплату вывоза мусора для жителей Брянска с 1 января не увеличатся ни в 3, ни в 5 раз! Изменяется норматив накопления отходов с 1,58 до 2,03 м3 с человека в год. Вводится плата за негативное воздействие на окружающую среду, изменятся ставка НДС. Точный размер платы для населения установит комитет по тарифному регулированию Брянской области.

К сожалению, работать с мусором по-старому уже не получится. И это происходит из-за изменения законодательства, и не из-за прихоти регионального оператора, и уж тем более это не грозит ни кому разорением! Плата за негативное воздействие на окружающую среду заплаченная населением возвращаться будет в муниципалитет.

В соответствии с законодательством, любой транспорт, задействованный в транспортировании отходов, должен быть оборудован системой ГЛОНАСС. Это правило должно было работать еще с 1 января 2018 года!

Оснащение машин системой ГЛОНАСС экономит топливо, аустановка системы окупается за два-три месяца. Любые компании, занятые транспортировкой,размещением, обработкой отходов, должны соблюдать требования законодательства. Благодаря изменению законодательства судьбу каждого выброшенного мешка отходов на контейнерные площадки можно будет проследить от контейнера до сортировки и до полигона. Главная задача реформы – сделать улицы чище и запустить новые предприятия по переработке отходов, которые помогут избавить брянцев от мусора.