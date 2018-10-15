Брянская область оказалась в конце рейтинга по вводу нового жилья

15 Окт. 13:30 2018-10-15T13:41:30+03:00

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Брянская область оказалась в хвосте рейтинга по вводу нового жилья в пересчете на одного жителя. С показателем 0,313 квадратных метра наш регион занимает 69-е место. Рейтинг подготовили РИА Новости, используя данные Росстата с июля 2017-го по июнь 2018 года.

Средний всероссийский показатель по вводу нового жилья равен 0,542 квадратных метра. Несмотря на плохие показатели ввода жилья, в Брянской области довольно высокая обеспеченность жилыми квадратными метрами – 29,4 на каждого жителя региона. В целом по России этот показатель равен 25,2 квадратных метра. Самая высокая обеспеченность жильем в Московской области – 31,8 кв. м. Самая низкая – в республике Тыва – 13,9 кв. м.

Самое высокое место в рейтинге среди наших ближайших соседей заняла Калужская область – она на 7-м месте с показателем 0,83 кв. м нового жилья на одного жителя в год. При этом жилых помещений в регионе тоже немало – 29,6 кв. м на одного калужанина. Похожая на Брянскую ситуация в Орловской области. Она находится на 63-м месте рейтинга. За год здесь построили 0,362 кв. м жилья. И на одного жителя приходится 28,1 кв. м жилых помещений. Смоленская область на 45-м месте рейтинга, Курская – на 32-м.

Первое место рейтинга заняла Ленинградская область с 1,575 кв. м нового жилья. А последнее – Магаданская область. Здесь за год построили лишь 0,044 кв. м на одного жителя.

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