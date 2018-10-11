Брянские призывники будут служить в морфлоте, воздушно-космических и сухопутных войсках

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-11T16:48:09+03:00

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В этом году осенний призыв начался с 1 октября и продлится до 31 декабря. На службу отправятся больше тысячи брянских новобранцев. Примерно столько же, как и в прошлом году. По традиции, большинство ребят будут служить частях Западного военного округа, другие - в Центральном военном округе.

- Сейчас продолжаются медосмотры будущих призывников, - рассказывает военный комиссар Брянской области генерал-майор Андрей Соломенцев. - Уже на следующей неделе первые группы бойцов отпраятся в части. Брянцев отправят служить в морской флот, воздушно-космические силы, сухопутные и ракетные войска, а также в войска нацгвардии. Мы стараемся оставить поближе к дому тех ребят, у которых сложная ситуация в семье, кто женат или воспитывает маленького ребенка. Они будут служить в Брянской или в соседних областях.

Как и в прошлые годы, на призывном пункте каждому из ребят выдадут две «симки» для связи с родственниками, банковскую карту и «армейскую косметичку» с шампунем, бритвенным станком, полотенцем, зубной пастой. Также все солдаты получат персональную электронную карту, где будет храниться их личная информация.

Родственники призывников могут присутствовать на заседании призывных комиссий.

- Родители могут рассказать своих о детях куда больше, чем они сами, - говорит Андрей Соломенцев. – Рассказывая без стеснения о заболеваниях своих детей, проблемах и особенностях они помогают отправить сына туда, где ему будет кофортно.

Как отмечают в комиссариате, брянские призывники в большинстве своем здоровы. На призывных пунктах будущим солдатам делают прививки против гриппа, менингококка, пневмонии и ветряной оспы.

- 76 процентов новобранцев признали годными для прохождения службы, - рассказывает председатель военно-врачебной комиссии областного военкомата Вадим Перминов. - Это лучший показатель среди соседних областей. К сожалению, в последнее время у призывников мы все чаще отмечаем отклонения в показателях веса и роста в большую или меньшую сторону. Увеличилось количество энедокринных заболеваний у будущих солдат. Это говорит о том, что защитникам нужно обратить внимание на свое питание.

В этом году уклонистов на Брянщине не было. Последний раз избежать службы в армии пытались семь призывников в прошлом году.

Но в военкомате признаются, довольно много в Брянской области призывников, которым не могут вручить повестку. Таких в области около 500 человек.

- Меньше половины из них могут идти на службу, - говорит Андрей Соломенцев. - Остальные не продходят по здоровью. Если эти ребята не явятся в военкомат, они могут и не получить свой военный билет, а уйти со справкой. С ней мужчин не возьмут на государственную и муниципальную службу еще 10 лет.

Но по словам военного комиссара, большинство брянцев охотно идут в армию. Многие остаются служить по конкракту.

- У ребят с высшим или средне-специальным образованием есть выбор идти в армию на год по призыву, или отслужить два года по контракту, - говорит Андрей Соломецев. - Около 10 процентов брянцев выбирают службу по контракту. Отмечу, что наша область занимает одно из первых мест по количеству таких желающих. Командиры частей отмечают качества брянских призывников. Многие говорят, что брянский призывник - это знак качества, бренд.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

-(4832) 63-11-45, 74-22-63 - круглосуточные телефоны доверия военного комиссариата Брянской области по вопросам призыва

- (4832) 74-04-63 - отделение по работе с гражданами военного комиссариата Брянской области.

- (4832) 63-11-45 - сборный пункт Брянской области.

- 51-42-34, 51-42-33 - отдел военного комиссариата Брянской области по Бежицкому и Володарскому районам.

-74-30-63, 74-20-26 - отдел военного комиссариата Брянской области по Советскому и Фокинскому районам.

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