Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский в рамках форума «РЭН-2018» представил концепцию цифровизации электросетевого комплекса Общества

СЕГОДНЯ 16:15 2018-10-04T16:17:19+03:00

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Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский принял участие в открытом совещании «Цифровизация сетей на практике: пути и решения», которое прошло сегодня в рамках форума «РЭН-2018». В мероприятии приняли участие генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, губернатор Тверской области Игорь Руденя, руководители ДЗО «Россетей».

Игорь Маковский представил участникам мероприятия концепцию внедрения цифровых технологий и систем управления электросетевым комплексом МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, в основе которой лежит успешный опыт АО «Янтарьэнерго» (работает в Калининградской области), где под его руководством был успешно реализован проект «Цифровой РЭС», сделавший регион, по сути, витриной российского электросетевого комплекса.

Данный проект базируется на целом комплексе технологий и элементов цифровой сети: распределенная автоматизация (деление электросети на участки, которые в случае повреждений выводится из работы в ремонт, а конечные потребители перезапитываются через резервные схемы), комплексная система энергомониторинга на базе системы «Телескоп», цифровая трансформаторная подстанция, а также распределенная генерация на основе возобновляемого источника электроэнергии.

Еще одной важной составляющей проекта «Цифровой РЭС» АО «Янтарьэнерго» стал Главный центр управления сетями и малой генерацией, являющийся основным элементом цифровой сети с единой для всей Калининградской области автоматизированной информационной системой оперативно-технологического управления «Олимп» с технологией Big Data и элементами искусственного интеллекта, позволяющей дистанционно управлять, автоматически анализировать и мониторить текущее состояние всех обслуживаемых элементов энергосистемы.

Проект «Цифровой РЭС», реализованный на базе двух районов электрических сетей АО «Янтарьэнерго», позволил рекордно повысить наблюдаемость, управляемость, а соответственно, и эффективность их электросетевого комплекса. Показатели надежности и длительность технологических нарушений улучшились на 60%, объем потерь электроэнергии в среднем снижен на 15%. Это особенно важно с учетом того, что у жителей Калининградской области перед глазами пример европейский стран, где требования потребителей к качеству электроснабжения очень высоки, подчеркнул Игорь Маковский. Еще одним результатом стала оптимизация бизнес-модели: на базе двух РЭС создан один, что способствовало сокращению издержек.

Теперь этот опыт будет распространен и на МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья. «Сегодня стоит задача не просто реагировать на нарушения в сети но и прогнозировать их», - отметил Игорь Маковский. В компаниях уже идет процесс цифровизации: в частности, в проработке находятся два пилотных РЭС с внедрением технологий, аналогичных тем, которые были внедрены в проекте Цифровой РЭС в АО «Янтарьэнерго»; ведется строительство цифровой подстанции и проектирование 10 цифровых подстанций с применением протоколов стандарта МЭК 61850 в рамках интеграции АСУ ТП; реализуется ряд других проектов.

В качестве первоочередных шагов по дальнейшей цифровизации электросетевого комплекса двух компаний (на первом этапа пилотные проекты «Цифровой РЭС» будут реализованы на базе Калининского РЭС филиала «Тверьэнерго» МРСК Центра и Арзамасского РЭС филиала «Нижновэнерго» МРСК Центра и Приволжья), помимо внедрения соответствующих технологий и инфраструктурных элементов и изменения бизнес-модели, Игорь Маковский обозначил введение системы градации субъектов управления (филиалов и РЭС) по уровню внедрения цифровых технологий, а также соответствующих эталонных показателей и рейтинга цифровизации. Такой системный подход позволит в итоге реализовать все намеченные преобразования и добиться от них существенного эффекта уже в обозримом будущем.