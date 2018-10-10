2018-10-10T16:05:15+03:00
Общество

Управляющие компании начислили брянцам лишние почти полмиллиона рублей за коммуналку

Фирмы вернули потребителям около 400 тысяч рублей
Елена РАКОВА
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Чиновники провели 46 проверок в УК и ТСЖ и нашли 26 нарушений применения тарифов и порядка расчетов за потребленные услуги.Чиновники провели 46 проверок в УК и ТСЖ и нашли 26 нарушений применения тарифов и порядка расчетов за потребленные услуги.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В этом году управляющие компании начислили жителям Брянска лишние 460 тысяч рублей за коммуналку. Многие горожане не возмутились большими суммами в платежках и написали жалобы в комитет по экономике брянской мэрии. Чиновники провели 46 проверок в УК и ТСЖ и нашли 26 нарушений применения тарифов и порядка расчетов за потребленные услуги.

Больше всего нарушений, по данным Брянской городской администрации, нашли в работе в ООО «Брянская Жилищная компания», ООО «ЖЭУ-17», ООО «СЦ «Бежица», ООО «Нормаль-М», МУП «Жилспецсервис», ООО «Жилсервис», ООО УК «Эталон-Сервис», ООО УК «Уютный Дом», ООО УК «Брянская коммунальная служба», ООО «Чистоград», ЖК «Бежица», ТСЖ «Московский 1-Б», ТСН «Медведева, 9».

- Эти компании выставили счета за коммунальные услуги с излишне начисленными платами на общую сумму 459,8 тысячи рублей, - рассказала председатель комитета по экономике Брянской городской администрации Галина Анищенко. - Материалы проверок мы направили в государственную жилищную инспекцию, а также отдел муниципального контроля Брянской городской администрации.Управляющие компании и товарищества собственников жилья, допустившие нарушения, вернули жителям пока только 412,8 тысячи рублей.

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