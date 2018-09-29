2018-09-29T11:35:12+03:00
Общество

В Брянске продолжают сносить киоски с газетами и журналами

Павильоны с прессой исчезают с городских улиц почти каждую неделю
Елена РАКОВА
Поделиться:
Бело-синие павильоны с печатной продукцией в Брянске стали в городе большой редкостью.Бело-синие павильоны с печатной продукцией в Брянске стали в городе большой редкостью.Фото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:

На заседании брянского горсовета депутаты добавили 25 мест для торговли печатной продукцией в Схему размещения нестационарных торговых объектов. Большинство из них – 15 в Севетском районе, 6 – в Бежице и 4 – на Володарке. Фокинскомй району, где и без того киоски с прессой можно пересчитать по пальцам одной руки, ничего не досталось.

После включения в Схему 25 мест, по словам депутатов, в Брянске будет аж 61 киоск с печатной продукцией.

Прикрываясь постановлением Минкомсвязи, чиновники уверяют, что этого вполне хватит для Брянска. По нормативу, установленному федеральным ведомством, в городе один киоск с печатной продукцией должен приходиться на 1,5 тысячи жителей. И это не считая стоек с прессой в магазинах. То есть, газеты и журналы должны быть в шаговой доступности.

А теперь немножко математики. В пересчете на Брянск, где по последним данным Брянскстата живут 405,7 тысяч человек, должно быть 270 (!) павильонов с печатью. В куда лучшие времена – в середине 2000-х – в городе и то было около 70 павильонов «Союзпечать». В чем бы ни пытались нас уверить градоначальники, до норматива нам еще ставить и ставить киоски.

Сейчас в Брянске не больше 35 павильонов с печатной продукцией. И почти каждую неделю их становится меньше.

В редакцию «Комсомольской правды» в Брянске» обратились жители Володарки и Бежицы. Они возмущены сносом киосков с прессой.

Одним из последних убрали киоск на улице Чернышевского в Володарском районе. Рядом стоящий павильон, в котором не торгуют печатной продукцией, не тронули. А на месте «Брянсксоюзпечати» осталась коробка фундамента, которую прохожие быстро превратили в пепельницу. Теперь на весь Володарский район. Где живут 70 тысяч человек, осталось всего 2 киоска с прессой!

- Почему не спрашивают нас, местных жителей, стоит ли сносить киоски с печатной продукцией? – возмущается жительница Володарского района Светлана. – Почему нас лишают возможности купить газету или журнал? Почему мы должны смотреть на брошенный фундамент? Кто ответит за такой облик города?

В очереди на снос стоит киоск в Бежице на улице 50-й Армии у остановки «Камвольный комбинат». Он, к слову, единственный в этом микрорайоне. А живут там несколько десятков тысяч брянцев. Власти планируют избавиться и от павильона с прессой на остановке «Березка» на улице Институтской. Из-за того, что он, якобы, портит внешний облик улицы. Рядом стоящую будку с шаурмой – не трогают. Если этот ларек демонтируют, в центре самого крупного района города останется всего один киоск «Брянсксоюзпечать» на остановке «Почта».

Куда же брянцам идти за свежим выпуском любимой газеты? Где купить популярный журнал? В магазинах с их огромным ассортиментом еды для желудка, но крошечным пищи для ума, такого разнообразия, как в киосках, нет.

А что делать киоскерам? В «Брянсксоюзпечати» работают в основном женщины пенсионного и предпенсионного возраста. Где им найти занятие, за которое они могут получать белую зарплату? Власти же так яростно бьются за легальные зарплаты, с которых работодатели платят все налоги в городскую казну. Почему-то в случае с киосками это правило не работает.

И уж точно не помешают бюджету Брянска десятки миллионов рублей, которые могут заплатить киоски с печатной продукцией за аренду и налоги. Особенно после того, как мэр города во время отчета перед дупутатами горсовета заявил, что бюджет Брянска грубоко зависимый и несамостоятельный.

Но власти упорно продолжают закрывать на все это глаза…

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Брянске на Петровской горе нашли артефакты 12-13 веков
В Брянске с 1 по 10 октября устроят облавы на пьяных воителей
В Брянске после вечернего ливня затопило подъезд многоэтажки
На брянском заводе будут делать гофрокартон
Двое иностранцев пытались незаконно пересечь границу нашей страны
На покупку формы юным брянским футболистам потратят 420 тысяч рублей
Глава Брянска выслушает жалобы горожан 18 октября
Виновник крупного ДТП на навлинской трассе получил условный срок
43-летний брянец напал на пенсионера в магазине
Работники БМЗ награждены за заслуги перед Отечеством
О муниципальной пенсии
В Брянской области на пять дней ограничат движение на переезде Свень-Палужье
Места для торговли печатной продукцией
В Брянске заканчивают строительство бассейна в Володарском районе
В Брянске начали поиски главной городской новогодней елки
В Брянске даст концерт участник "Квартета И" Александр Демидов
БМЗ расширяет географию поставок
В Брянске на доме по проспекту Ленина 24 появится мемориальная доска в память о ветеране Глебе Щелкунове
Директор навлинского сельхозпредприятия пойдет под суд за кражу 45 коров
Пьяный житель Дубровки ударил полицейского
Замглавы Брянской городской администрации Николай Голубокий избавился от приставки "и.о."
В Брянске могут появиться 25 новых киосков с печатной продукцией