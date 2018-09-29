В Брянске продолжают сносить киоски с газетами и журналами

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-29T11:35:12+03:00

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На заседании брянского горсовета депутаты добавили 25 мест для торговли печатной продукцией в Схему размещения нестационарных торговых объектов. Большинство из них – 15 в Севетском районе, 6 – в Бежице и 4 – на Володарке. Фокинскомй району, где и без того киоски с прессой можно пересчитать по пальцам одной руки, ничего не досталось.

После включения в Схему 25 мест, по словам депутатов, в Брянске будет аж 61 киоск с печатной продукцией.

Прикрываясь постановлением Минкомсвязи, чиновники уверяют, что этого вполне хватит для Брянска. По нормативу, установленному федеральным ведомством, в городе один киоск с печатной продукцией должен приходиться на 1,5 тысячи жителей. И это не считая стоек с прессой в магазинах. То есть, газеты и журналы должны быть в шаговой доступности.

А теперь немножко математики. В пересчете на Брянск, где по последним данным Брянскстата живут 405,7 тысяч человек, должно быть 270 (!) павильонов с печатью. В куда лучшие времена – в середине 2000-х – в городе и то было около 70 павильонов «Союзпечать». В чем бы ни пытались нас уверить градоначальники, до норматива нам еще ставить и ставить киоски.

Сейчас в Брянске не больше 35 павильонов с печатной продукцией. И почти каждую неделю их становится меньше.

В редакцию «Комсомольской правды» в Брянске» обратились жители Володарки и Бежицы. Они возмущены сносом киосков с прессой.

Одним из последних убрали киоск на улице Чернышевского в Володарском районе. Рядом стоящий павильон, в котором не торгуют печатной продукцией, не тронули. А на месте «Брянсксоюзпечати» осталась коробка фундамента, которую прохожие быстро превратили в пепельницу. Теперь на весь Володарский район. Где живут 70 тысяч человек, осталось всего 2 киоска с прессой!

- Почему не спрашивают нас, местных жителей, стоит ли сносить киоски с печатной продукцией? – возмущается жительница Володарского района Светлана. – Почему нас лишают возможности купить газету или журнал? Почему мы должны смотреть на брошенный фундамент? Кто ответит за такой облик города?

В очереди на снос стоит киоск в Бежице на улице 50-й Армии у остановки «Камвольный комбинат». Он, к слову, единственный в этом микрорайоне. А живут там несколько десятков тысяч брянцев. Власти планируют избавиться и от павильона с прессой на остановке «Березка» на улице Институтской. Из-за того, что он, якобы, портит внешний облик улицы. Рядом стоящую будку с шаурмой – не трогают. Если этот ларек демонтируют, в центре самого крупного района города останется всего один киоск «Брянсксоюзпечать» на остановке «Почта».

Куда же брянцам идти за свежим выпуском любимой газеты? Где купить популярный журнал? В магазинах с их огромным ассортиментом еды для желудка, но крошечным пищи для ума, такого разнообразия, как в киосках, нет.

А что делать киоскерам? В «Брянсксоюзпечати» работают в основном женщины пенсионного и предпенсионного возраста. Где им найти занятие, за которое они могут получать белую зарплату? Власти же так яростно бьются за легальные зарплаты, с которых работодатели платят все налоги в городскую казну. Почему-то в случае с киосками это правило не работает.

И уж точно не помешают бюджету Брянска десятки миллионов рублей, которые могут заплатить киоски с печатной продукцией за аренду и налоги. Особенно после того, как мэр города во время отчета перед дупутатами горсовета заявил, что бюджет Брянска грубоко зависимый и несамостоятельный.

Но власти упорно продолжают закрывать на все это глаза…

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