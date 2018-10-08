В Брянской области 2 ноября пройдет этнографический диктант

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-08T14:44:59+03:00

Задания диктанта - это 30 тестовых вопросов федерального и регионального уровня. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Поучаствовать в акции может любой желающий

Изменить размер текста: A A

Брянская область присоединится ко всероссийской акции «Большой этнографический диктант», которая пройдет 2 ноября.

Стать ее участником может любой желающий, говорят в департаменте внутренней политики Брянской области. По словам организаторов, диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знания людей о народах, а также привлечет внимание к этнографии как науке.

Задания диктанта - это 30 тестовых вопросов федерального и регионального уровня. На написание участникам дается 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 30.

Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте акции 10 ноября, результаты каждого участника станут известны 12 декабря.

К слову, в прошлом году диктант в Брянской области написали больше двух тысяч участников.

ВАЖНО

Где написать диктант?

Брянск:

- Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского

- Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева

- Брянский профессионально-педагогический колледж

- Гимназия №4

Клинцы:

- Клинцовская школа №9, Брянская область

- Клинцовский индустриально-педагогический колледж

Новозыбков:

- Школа №1 имени дважды Героя Советского Союза Д.А. Драгунского»

- Гимназия города Новозыбкова

- Школа №3

- Школа №4

- Школа №6

- Школа № 9

- Новозыбковский профессионально-педагогический колледж

Сельцо:

- Сельцовская школа №1

Стародуб:

- Стародубская средняя школа №3

Фокино:

- Библиотека Фокино

Брасовский район:

- Локотская школа №3

Брянский район:

- Гимназия №1

Выгоничский район:

- Выгоничская школа

Гордеевский район:

- Гордеевская школа

Дубровский район:

- Дубровская школа № 2

Дятьковский район:

- Дятьковская городская гимназия

Жирятинский район:

- Жирятинская СОШ им. А.Ф. Возликова

Жуковский район:

- Лицей №1 им. Д.С. Езерского

Злынковский район:

- Злынковская школа №1

Карачевский район:

- Карачевский районный дом культуры

Клетнянский район:

- Клетнянская школа №2

Климовский район:

- Климовская школа №1

Клинцовский район:

- Первомайская школа

Комаричский район:

- Комаричская школа №1

Красногорский район:

- Красногорская школа №1

Мглинский район:

- Мглинская школа №1

Навлинский район:

- Навлинская школа №1

Новозыбковский район:

- Новозыбковский районный отдел образования

Погарский район:

- Погарская школа №1

- Погарская школа №2

- Централизованная библиотечная система Погарского района

Почепский район:

- Почепская школа №1

Рогнединский район:

- Рогнединская школа

Севский район:

- Центральная библиотечная система Севского района

- Дом детского творчества

Стародубский район:

- Межпоселенческая районная библиотека

Суземский район:

- Суземская межпоселенческая центральная библиотека – библиотечное объединение имени писателя А.В. Софронова

Суражский район:

- Суражский педагогический колледж им. А.С. Пушкина

Трубчевский район:

- Отдел образования администрации Трубчевского района

- Трубчевский профессионально-педагогический колледж

Унечский район:

- Брянский областной казачий институт технологий и управления

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».