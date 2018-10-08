В Брянской области 2 ноября пройдет этнографический диктант
Брянская область присоединится ко всероссийской акции «Большой этнографический диктант», которая пройдет 2 ноября.
Стать ее участником может любой желающий, говорят в департаменте внутренней политики Брянской области. По словам организаторов, диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знания людей о народах, а также привлечет внимание к этнографии как науке.
Задания диктанта - это 30 тестовых вопросов федерального и регионального уровня. На написание участникам дается 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 30.
Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте акции 10 ноября, результаты каждого участника станут известны 12 декабря.
К слову, в прошлом году диктант в Брянской области написали больше двух тысяч участников.
ВАЖНО
Где написать диктант?
Брянск:
- Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского
- Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева
- Брянский профессионально-педагогический колледж
- Гимназия №4
Клинцы:
- Клинцовская школа №9, Брянская область
- Клинцовский индустриально-педагогический колледж
Новозыбков:
- Школа №1 имени дважды Героя Советского Союза Д.А. Драгунского»
- Гимназия города Новозыбкова
- Школа №3
- Школа №4
- Школа №6
- Школа № 9
- Новозыбковский профессионально-педагогический колледж
Сельцо:
- Сельцовская школа №1
Стародуб:
- Стародубская средняя школа №3
Фокино:
- Библиотека Фокино
Брасовский район:
- Локотская школа №3
Брянский район:
- Гимназия №1
Выгоничский район:
- Выгоничская школа
Гордеевский район:
- Гордеевская школа
Дубровский район:
- Дубровская школа № 2
Дятьковский район:
- Дятьковская городская гимназия
Жирятинский район:
- Жирятинская СОШ им. А.Ф. Возликова
Жуковский район:
- Лицей №1 им. Д.С. Езерского
Злынковский район:
- Злынковская школа №1
Карачевский район:
- Карачевский районный дом культуры
Клетнянский район:
- Клетнянская школа №2
Климовский район:
- Климовская школа №1
Клинцовский район:
- Первомайская школа
Комаричский район:
- Комаричская школа №1
Красногорский район:
- Красногорская школа №1
Мглинский район:
- Мглинская школа №1
Навлинский район:
- Навлинская школа №1
Новозыбковский район:
- Новозыбковский районный отдел образования
Погарский район:
- Погарская школа №1
- Погарская школа №2
- Централизованная библиотечная система Погарского района
Почепский район:
- Почепская школа №1
Рогнединский район:
- Рогнединская школа
Севский район:
- Центральная библиотечная система Севского района
- Дом детского творчества
Стародубский район:
- Межпоселенческая районная библиотека
Суземский район:
- Суземская межпоселенческая центральная библиотека – библиотечное объединение имени писателя А.В. Софронова
Суражский район:
- Суражский педагогический колледж им. А.С. Пушкина
Трубчевский район:
- Отдел образования администрации Трубчевского района
- Трубчевский профессионально-педагогический колледж
Унечский район:
- Брянский областной казачий институт технологий и управления
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