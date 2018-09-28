Более 90% подстанций Брянскэнерго оснащены «умными» приборами учета
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» продолжает модернизацию систем учета электроэнергии на объектах электросетевого комплекса региона.
На данный момент интеллектуальными приборами учета с возможностью дистанционной передачи данных в автоматизированную систему учета электроэнергии (АСУЭ) оснащены более 90% подстанций филиала 35-110 кВ. Всего в этом году работники энергопредприятия установят «умные» счетчики на 41 подстанции, включив в АСУЭ все питающие центры филиала. На это будет направлено порядка 50 млн. рублей.
Внедрение комплекса АСУЭ позволит Брянскэнерго повысить достоверность учета электроэнергии, отпущенной потребителям в сеть, вести ее постоянный контроль и расчет, оперативно получать сведения о возможных хищениях электроэнергии.