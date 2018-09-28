2018-09-28T14:28:14+03:00
Экономика

Более 90% подстанций Брянскэнерго оснащены «умными» приборами учета

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Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"
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Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» продолжает модернизацию систем учета электроэнергии на объектах электросетевого комплекса региона.

На данный момент интеллектуальными приборами учета с возможностью дистанционной передачи данных в автоматизированную систему учета электроэнергии (АСУЭ) оснащены более 90% подстанций филиала 35-110 кВ. Всего в этом году работники энергопредприятия установят «умные» счетчики на 41 подстанции, включив в АСУЭ все питающие центры филиала. На это будет направлено порядка 50 млн. рублей.

Внедрение комплекса АСУЭ позволит Брянскэнерго повысить достоверность учета электроэнергии, отпущенной потребителям в сеть, вести ее постоянный контроль и расчет, оперативно получать сведения о возможных хищениях электроэнергии.

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