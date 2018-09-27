2018-09-27T10:54:29+03:00
Экономика

В Брянскэнерго прошли противоаварийные учения

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Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
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В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в рамках подготовки к зиме прошли учения по ликвидации массовых отключений электросетевых объектов, вызванных воздействием опасных метеорологических явлений.

Помимо сотрудников филиала, в них приняли участие представители региональных и местных властей, регионального управления МЧС России, других энергопредприятий и организаций, работающих на территории области.

По замыслу учений, 26 сентября в Брянской области резко ухудшились погодные условия – поднялся шквалистый ветер до 15 м/сек. с мокрым снегом. Это привело к массовым отключениям электроэнергии в Клинцовском районе. В общей сложности оказались обесточены 22 населённых пункта, включая социально значимые объекты. Ситуацию усугубило повреждение выключателя 110 кВ на Клинцовской ТЭЦ.

Ситуацию незамедлительно взяли под контроль в штабе Брянскэнерго и штабе по обеспечению безопасности энергоснабжения Брянской области. Руководством штаба Брянскэнерго принято решение ввести особый режим работы (ОРР). Энергетики проинформировали о сложившейся ситуации и уточнили порядок взаимодействия с руководством районов, местными подразделениями МЧС, службами ЖКХ и управлением лесничества.

На устранение последствий внештатной ситуации направлены 7 аварийно-восстановительных бригад районов электрических сетей (РЭС) Брянскэнерго. В повышенную готовность приведены мобильные бригады филиала. В результате согласованных действий всех участников учений условная аварийная ситуация оперативно ликвидирована. В пострадавшем от непогоды районе будет восстановлена нормальная схема электроснабжения. Слаженность и оперативность действия участников тренировки была высоко оценена организаторами мероприятия.

– Проведение противоаварийных учений – обязательное условие при подготовке филиала к работе в ОЗП, – говорит первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – В ходе таких учений отрабатывается слаженный алгоритм действий всех структур, задействованных в ликвидации последствий внештатной ситуации в случае ее возникновения в реальности. Это позволяет оперативно восстановить электроснабжение потребителей, попавших в зону отключения.

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