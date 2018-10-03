Брянский педагог Юрий Клюев стал финалистом всероссийского конкурса «Учитель года- 2018»

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-03T16:25:09+03:00

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Брянский педагог Юрий Клюев прошел в следующий этап всероссийского конкурса «Учитель года -2018». Он стал одним из пяти финалистов, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

3 октября в Санкт-Петербурге 15 конкурсантов состязались в трех испытаниях: «Мастер-класс», «Классный час» и «Образовательный проект». По итогам заочного и двух очных туров жюри определило пять призеров конкурса, набравших максимальное количество баллов.

Теперь Юрию Клюеву осталось пройти последнее испытание - «Разговор с министром». Вместе с брянским учителем химии за звание лучшего будут бороться учитель обществознания и права из Грозного Алихан Динаев, учитель информатики ИКТ из Москвы Игнат Игнатов, учитель истории, обществознания и права из Пскова Илья Казанцев и учитель истории и обществознания из Химок Григорий Назаров.

Победителя конкурса «Учитель года - 2018» объявят в Москве 5 октября, в День учителя, на торжественной церемонии в Кремлевском дворце.

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