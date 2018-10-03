Брянцев предупредили о сильном ветре и дожде 4 октября

СЕГОДНЯ 14:20 2018-10-03T14:31:47+03:00

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В Брянской области 4 октября объявили экстренное предупреждение из-за дождя и сильного ветра. По прогнозам синоптиков, весь день в регионе будет облачно. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Днем тоже будет идти дождь, местами с мокрым снегом. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 9-14 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от трех до восьми градусов тепла, днем - от пяти до десяти.

В такую ветреную погоду, как говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, увеличивается вероятность возникновения ЧП, в том числе обрывов проводов, падения деревьев, рекламных щитов, нарушения в работе транспорта и служб ЖКХ.

Поэтому брянцев призывают быть особенно осторожными, ограничить работы на свежем воздухе, обходить слабо укрепленные конструкции и оголенные провода.

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