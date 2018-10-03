СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-03T12:29:23+03:00

На ее строительство потратили больше 327 миллионов рублей[фото]

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В среду, 3 октября, в Брянске открыли пристройку к школе №59 на проспекте Станке Димитрова. В ней смогут заниматься 600 учеников, а всего в школе будут получать знания 1320 ребят. После возведения пристройки, все занятия в 59-й школе будут идти только в первую смену.

- На расширение школы из федерального, областного и муниципального бюджетов потратили больше 327 миллионов рублей, - рассказали "Комсомольской правде" в Брянске" в пресс-службе Брянской городской администрации. - Эти деньги пошли не только на строительство, но и на оснащение кабинетов. В пристройке разместятся специализированные учебные классы физики, математики, музыки, актовый и хореографический залы.

Кабинет физики оснащен современным учебным и лабораторным оборудованием.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Здание будет адаптировано для посещения детьми с ограниченными возможностями здоровья. Старый и новый корпуса учебного заведения соединены галереей.

Теперь ученики школы №59 будут заниматься в одну смену.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Кстати, в существующем здании школы № 59 расширили столовую. А вокруг школы оборудовали открытую многопрофильную площадку для занятий физкультурой и спортом.

В новой пристройке разместился актовый зал на 250 мест.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Во дворе школы №59 открыли новую спортивную площадку.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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