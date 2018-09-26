2018-09-26T17:46:55+03:00
Здоровье

Крупнейший выбор очков в оптике «Счастливый взгляд»

В Брянске на улице 3-го Интернационала открылся флагманский салон сети «Счастливый взгляд»
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В салоне представлен уникальный сервис «все включено»: прием специалиста, подбор коррекции, ремонт очковВ салоне представлен уникальный сервис «все включено»: прием специалиста, подбор коррекции, ремонт очков
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26 сентября оптика презентовала 1300 моделей оправ и солнцезащитных очков для взрослых и детей. Первые посетители уже оценили современный диагностический центр, в котором проводится комплексная проверка зрения и подбор очков по индивидуальным параметрам зрения.

В салоне представлен уникальный сервис «все включено»: прием специалиста, подбор коррекции, ремонт очков. Оптики-консультанты помогут выбрать оправы от недорогих за 499 рублей, до всемирно известных брендов – Ray-Ban, Furla, Guess, J. Cavalli, Timberland. Для водителей и спортсменов в оптике посоветуют присмотреться к профессиональным солнцезащитным очкам. Маленьких брянцев ждут очки и оправы из прочных и гиппоаллергенных материалов.

В честь открытия предоставляется скидка 30% на все и бесплатная проверка зрения в подарок!

Адрес салона оптики «Счастливый взгляд»: Брянск, ул. 3-го Интернационала, д. 4

Подробности по телефону 8 800 555-66-67 или на сайте happylook.ru

На правах рекламы. Предложение, скидка и цены действительны на момент публикации. Подробные условия уточняйте у консультантов в салоне.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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