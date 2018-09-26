Брянскэнерго проведет акцию «Ток на замок!»

СЕГОДНЯ 14:25 2018-09-26T16:06:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Энергетики двадцати филиалов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» проведут социальную акцию, чтобы привлечь внимание широкой общественности к случаям электротравматизма, возникающим из-за неграмотного и небезопасного поведения вблизи энергообъектов, запирающие устройства которых повреждены вандалами.

В ходе акции активисты разместят на дверях энергообъектов специальные информационные стикеры, призывающие граждан не оставаться равнодушными, а в случае обнаружения открытой двери или испорченного замка, сделать звонок в энергокомпанию. Волонтеры уделят особое внимание энергообъектам, расположенным на территориях скопления детей и молодежи: пришкольным площадкам, придомовым территориям, паркам культуры и отдыха.

В Брянской области акция «Ток на замок!» пройдет в начале октября. В ней примут участие представители Совета по работе с молодежью Брянскэнерго. В наиболее оживленных местах города Брянска - в сквере Энергетиков, на бульваре Гагарина, площади Ленина, в Круглом сквере - они расскажут жителям города о необходимости сообщать энергетикам об обнаруженных испорченных запирающих механизмах на энергообъектах.

Программа профилактики электротравматизма ежегодно реализуется на территории всех населенных пунктов, входящих в зону операционной ответственности энергокомпаний. Она предполагает мероприятия как информационного, так и технического характера. Энергетики проводят уроки с детьми, принимают участие в родительских собраниях, размещают социальные ролики в СМИ и т.д. Очевидно, что разрушительные действия вандалов предусмотреть и предотвратить сложнее, чем предупредить возможную травму ребенка, не дав ему проникнуть на территорию энергообъекта с испорченным замком или сделав звонок в энергокомпанию. Однако во время агитационных мероприятий, специалисты энергокомпании часто сталкиваются с тем, что жители не имеют информации, куда позвонить, если дверь трансформаторной подстанции во дворе дома открыта, или же взломан замок на ограждении энергообъекта. Акция «Ток на замок» призвана обеспечить необходимой информацией граждан и позволит ускорить решение вопроса о замене неисправного запирающего устройства, чтобы предотвратить травму или трагедию. Таким образом, один звонок сможет спасти несколько жизней.

В акции «Ток на замок» будут задействованы все производственные отделения энергокомпаний, чтобы охватить максимальное количество энергообъектов и обезопасить наибольшее число детей и подростков.